Diese Ski- Asse gehen für Österreich an den Start!

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwoch 27 Aktive - 14 Damen und 13 Herren - für die am Montag (6. Februar) beginnenden alpinen Ski- Weltmeisterschaften in St. Moritz nominiert. Das Kontingent mit 24 Athleten plus die drei Titelverteidiger Anna Veith (Super- G, Riesentorlauf), Marcel Hirscher (Alpine Kombination) und Hannes Reichelt (Super- G) wurde voll ausgeschöpft.