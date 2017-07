Diego Costa feierte im Trikot von Atletico Madrid

Der italienische Trainer hatte seinem Top- Torjäger vor einigen Wochen mitgeteilt, dass er in Zukunft nicht mehr mit ihm plane. Es soll in der Vergangenheit zu mehreren Streits zwischen Costa und Conte gekommen sein. Costa ist momentan vom Trainingsstart des englischen Meisters freigestellt, um sich einen neuen Klub zu suchen. Der Vertrag des spanischen Nationalspielers in London läuft noch bis 2019.

Spitze gegen Conte

Das gepostete Video von Costas Hausparty wurde von hunderten Fans kommentiert. Besonders Atletico- Fans fanden Gefallen daran, Costa bald wieder in den Farben ihres Klubs zu sehen. Auch ein Chelsea- Kollege kommentierte das Video. Cesc Fabregas schrieb "Jajaja" mit einem lachenden Emoji, woraufhin sich Costa einen Seitenhieb auf den italienischen Coach des FC Chelsea nicht verkeifen konnte. Er schrieb auf spanisch: ""Dale un abrazo a Conte". Was übersetzt soviel heißt wie: "Umarme Conte von mir".

Die sportliche Zukunft des Stürmers ist hingegen weiter völlig offen. Costa war 2014, für 38 Millionen Euro, von Atletico Madrid zum FC Chelsea gewechselt. Offensichtlich möchte er nun auch dorthin zurückkehren. Wegen der Transfersperre, die es Atletico erst im Jänner 2018 wieder erlaubt Spieler zu verpflichten, scheint eine Rückkehr in diesem Sommer unwahrscheinlich. Zuletzt wurde über ein Kurzzeit- Engagemeint beim türkischen Meister Besiktas Istanbul spekuliert.