Didi Kühbauer ersetzt Helge Payer als TV- Experte

"Ich werde mir, wie schon als Spieler und Trainer, kein Blatt vor den Mund nehmen und beim Namen nennen, was ich sehe. Aber nicht als Besserwisser, sondern immer als Fußball- Fan, egal in welcher Funktion", wird Kühbauer in einer Aussendung zitiert.

Für ORF- TV- Sportchef Hans Peter Trost gehört Kühbauer "nicht nur zu den interessantesten Trainern seiner Generation in Österreich, sondern auch zu den pointiertesten". Mit seinen Expertisen werde Kühbauer keinen Fußballfan kalt lassen.

