Deutsches Duell im Europa- League- Achtelfinale

Die Auslosung für das Achtelfinale in der Europa League hat ein deutsches Duell ergeben. Schalke 04 mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf trifft auf Borussia Mönchengladbach. Spannung verspricht auch das Duell von Olympique Lyon mit AS Roma. Titel- Mitfavorit Manchester United bekommt es mit dem russischen Klub FK Rostow zu tun. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben.