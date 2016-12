Deutscher Ex- Profi- Kicker neuer Admira- Manager

"Ich habe in meiner aktiven Zeit sehr vieles gesehen und erlebt, ich kenne die vielen Facetten des Fußballs und will meine Erfahrungen jetzt voll und ganz bei der Admira einbringen", wurde Shapourzadeh in der Admira- Aussendung zitiert. Noch Anfang Dezember hatte der Offensivmann als Standby- Kicker sein letztes Spiel in der zweiten deutschen Liga absolviert.

16 Bundesliga- Spiele

In seiner Karriere brachte er 16 Bundesliga- Partien für Hansa Rostock sowie 62 Zweitliga- Partien für die Würzburger Kickers, den FSV Frankfurt und Rostock hinter sich. Außerdem lief er viermal für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes Iran auf.

Erst im Sommer war Admira- Goalie Jörg Siebenhandl zu den Kickers gewechselt. "Es kann aber auch andersherum gehen", sagte Shapourzadeh: "Ich denke, dass beide Clubs auch in Zukunft Synergien nutzen werden. Der eine wird vom anderen auf vielfältige Art profitieren."

Die beiden Klubs sind ohnehin durch den gemeinsamen deutschen Sponsor "Flyeralarm" verbunden, dessen Österreich- Geschäftsführer Gerhard Bügler ab kommendem Jahr als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert und laut Admira für die "wirtschaftliche Komponente" verantwortlich zeichnen soll.

"Deutliche Entspannung"

"Wir freuen uns über die jetzt getroffenen Entscheidungen und die klare Aufteilung der Aufgaben. Das wird dafür sorgen, die Admira auf die nächste Stufe zu heben", sagte Präsident Philip Thonhauser. "Dies trägt auch zur deutlichen Entspannung bei. Denn nach wie vor haben wir im Verein ganz viele Ehrenamtliche im Einsatz, ohne die es natürlich nicht geht, aber wir können diese jetzt auch ein Stück weit entlasten. Dazu zähle auch ich mich."