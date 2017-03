Deutsche Kerber wieder Nummer eins im Tennis

Im vergangenen Jahr war Kerber war bei dem bedeutenden Turnier in Indian Wells gleich zum Auftakt gescheitert. Sie hat dieses Mal kaum Punkte zu verteidigen. Ganz anders sah es für Serena Williams aus. Die siebenmalige Australian- Open- Gewinnerin erreichte 2016 das Endspiel, weshalb für sie 650 Zähler zu Buche stehen. Die 35- Jährige hätte in Kalifornien das Halbfinale erreichen müssen, um ihre Spitzenposition zu verteidigen.

Kerber war bereits zwischen dem 12. September 2016 und dem 30. Jänner 2017 die Nummer eins. Im neuen Ranking, das am 20. März veröffentlicht wird, wird sie wieder oben stehen. Dabei war sie nicht gut in die Saison gestartet. Die Kielerin war von Serena Williams nach den Australian Open als Branchenführerin abgelöst worden. Die Amerikanerin hatte in Melbourne Tennis- Geschichte geschrieben und mit ihrem 23. Grand- Slam- Sieg Steffi Graf als Rekordhalterin abgelöst. In Indian Wells hatte sie das Turnier 1999 und 2001 gewonnen.