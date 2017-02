Detroit stoppt Niederlagenserie auch dank Vanek

Die Detroit Red Wings von Österreichs Eishockey- Star Thomas Vanek sind am Freitag in der NHL nach davor fünf Niederlagen in Serie auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Red Wings setzten sich dank eines Tores von Danny DeKeyser 28 Sekunden vor Schluss zu Hause gegen die New York Islanders mit 5:4 durch. Vanek kam nur auf 7:40 Minuten Eiszeit, leistete aber einen Assist.