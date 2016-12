Der Hallencup geht in die große Finalphase

Die Kids sind hochmotiviert, die Finalspiele in den Regionen waren absolut hochklassig - der Hallencup für Wiener Schulen geht in die entscheidende Phase - denn in den Finali der Regionen wurden die Masters- Teilnehmer ermittelt. Die drei besten Mannschaften jeder Region - in Summe 12 Teams - werden am 7. März in der Stadthalle um den Titel "Krone" Hallencup- Master spielen. Die Begeisterung bei den Kindern und den Organisatoren ist groß und die Motivation für die Masters im März 2017 steigt ins Unermessliche.



DeBeukelaer fördert Nachwuchstalente

Der prominente Sponsor des Krone- Hallencups fördert mit der berühmten "Prinzen Rolle" die Nachwuchs- Kicker und Kickerinnen des Turniers. Die talentiertesten Spieler und Spielerinnen dürfen auf Einladung von DeBeukelaer an einem exklusiven Fußball- Camp von Rapid- Tormannchef Helge Payer teilnehmen. Das Scouting ist bereits im Gange und die ersten Nachwuchs- Hoffnungsträger sind bereits eingeladen und die Freude der ausgewählten Kinder riesengroß.

Foto: Christian JOBST

Fair Play und Responsibility

Echte Prinzen kommen weiter, echte Prinzessinnen natürlich auch - indem sie auf Fair Play setzen, Verantwortung übernehmen und für eine gute Sache kämpfen. Dies sieht auch Karin Stainer so, die am Dienstag persönlich bei den Semifinal- Spielen in der Stadthalle anwesend war."Enjoy Responsibility - DeBeukelaer überzeugt durch Nachhaltigkeit, die gelebte Wirklichkeit ist, und setzt sich für nachhaltigen Anbau von Kakao ein. Ob im Sport oder in der Süßwarenindustrie - wer auf Fair Play und Sensibilität setzt, wird weiterkommen" - so Karin Stainer, Geschäftsführerin, Griesson - de Beukelaer Österreich.

