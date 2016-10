Deni Alar köpfelt Sturm zum Sieg gegen Salzburg

Matchwinner für die Steirer war Stürmer Deni Alar. Einen Tag nach seiner erstmaligen Einberufung ins österreichische Nationalteam stellte er einmal mehr seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Der 26- Jährige erzielte in der 66. Minute nach idealer Flanke von James Jeggo per Kopf den Siegestreffer. Es war das zehnte Saisontor im zehnten Liga- Saisonspiel für Alar.

Salzburg mit nur neun Mann

Salzburg war zu dem Zeitpunkt allerdings schon dezimiert, nachdem Konrad Laimer in der 38. Minute Gelb- Rot gesehen hatte. Knapp nach dem 0:1 wurde auch der kurz davor erst eingewechselte Josip Radosevic ausgeschlossen (69.). Dennoch war für die stark spielenden und aufopfernd kämpfenden Salzburger auch mit neun Mann ein Punktegewinn nicht außer Reichweite. Hee Chan Hwang (74.) und Valon Berisha mit einem Schuss an die Latte (92.) vergaben zwei Riesenchancen auf den Ausgleich gegen keineswegs souveräne Grazer.

Salzburg- Trainer Oscar ließ dieselbe Startelf wie beim 1:3 am Donnerstag gegen Schalke einlaufen, auch Sturm- Coach Franco Foda nahm keine Änderungen vor. Seine mit viel Selbstvertrauen ausgestattete Mannschaft versteckte sich in den ersten Minuten nicht, doch rasch bekam Salzburg das Spiel in den Griff und war auch die weitaus gefährlichere Mannschaft.

Andreas Ulmer versuchte es erfolglos mit zwei Weitschüssen (7., 17.). Ein Miranda- Kopfball (25.), eine ungenaue Lainer- Hereingabe (33.) und ein unplatzierter Lazaro- Schuss (37.) brachten ebenfalls viel Gefahr, ehe sich die Salzburger selbst schwächten. Laimer, der schon in der 20. Minute für ein Foul Gelb gesehen hatte, wurde nach einer ungeschickten Aktion gegen Uros Matic mit Gelb- Rot ausgeschlossen (38.). Erst danach gab Sturm den ersten Schuss auf das Salzburger Tor ab (39.).

Garcuia auf Tribüne verbannt

Auch in Unterzahl hielten die Salzburger die Partie offen, Sturm tat sich schwer, Chancen herauszuspielen. Bis zur 66. Minute, als Miranda bei einer Jeggo- Flanke Alar aus den Augen verlor, der zur Grazer Führung einköpfelte. Wenig später musste auch Radosevic in die Kabine, dennoch kam Sturm noch unter Druck, hatte allerdings Glück. Salzburg- Trainer Oscar wurde in der Schlussphase auf die Tribüne verbannt.

Der SK Sturm baute mit dem Sieg, dem ersten von Graz- Trainer Foda in Salzburg, die Erfolgsserien aus. 25 Punkte aus den ersten zehn Runden bedeuten Club- Rekord, aus den jüngsten acht Spielen holten die Grazer sieben Siege und ein Remis. Für Salzburg endete dagegen eine lange Erfolgsserie. Es war die erste Niederlage der Roten Bullen in der heimischen Arena seit 1. August 2015 bzw. zuletzt 21 Heimspielen ohne Niederlage.

Bundesliga, 10. Runde:

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz 0:1 (0:0)

Salzburg, Red- Bull- Arena, 11.317, SR Weinberger

Tor: 0:1 (66.) Alar

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta- Car, Ulmer - Laimer, Upamecano - Lazaro (72. Hwang), V. Berisha, Wanderson (56. Radosevic) - Soriano

Sturm: Gratzei - F. Koch, Spendlhofer, Schulz, Lykogiannis - Jeggo, Matic - P. Huspek (81. Dobras), Hierländer (62. Edomwonyi), Schmerböck - Alar (86. Kienast)

Gelb- Rot: Laimer (38.)

Rote Karte: Radosevic (69.)

Gelbe Karten: Soriano bzw. Jeggo, Schulz

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 10 8 1 1 16 25 2. Altach 10 6 1 3 2 19 3. Salzburg 10 5 3 2 10 18 4. Rapid 10 4 4 2 12 16 5. Ried 10 4 2 4 -4 14 6. Austria 9 4 1 4 -1 13 7. Admira 10 4 0 6 -14 12 8. Wolfsberg 10 2 3 5 -4 9 9. St. Pölten 9 1 3 5 -7 6 10. Mattersburg 10 1 2 7 -10 5