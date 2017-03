Debütsieg für Lorant in der Salzburger Landesliga!

Von Werner Lorant ist der Satz überliefert: "Ich wechsle erst dann aus, wenn sich einer ein Bein bricht." Daher vermutete der frühere 1860- München- Coach auch "nur etwas Kleines", als Kapitän Andress in Minute 17 nach einem Zweikampf liegen blieb. Der Mittelfeldmotor schied dennoch verletzt aus, taktisch bedingt folgte vor der Pause ein zweiter Tausch. "Ich hoffe, er fällt nicht zu lange aus", gab sich "Werner beinhart" nach dem 4:2- Sieg zum Debüt schon sanfter.

Erster Startsieg seit 2012

"Er ist ins Spital gefahren. Es ist wohl eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Näheres wissen wir erst, wenn der Knöchel nicht mehr so geschwollen ist", verriet Sportchef David König später. Dafür verlief Lorants Einstand ansonsten fast perfekt, die Union gewann erstmals seit 2012 ein Spiel zum Frühjahrsauftakt. Zwei Abseitstreffer der Gäste, Lattentreffer der Heimischen und die beiden Ausschlüsse im Schlussspurt konnten die Bilanz nicht trüben.

Sparber Mann des Tages

"Es war am Ende der Vorbereitung schon abzusehen, dass das Team immer besser in Schuss kommt", schnurrte Lorant. Und klatschte mit Dreifach- Schütze Patrick Sparber ab, dem Mann des Tages. "Wir haben uns leider wie ein Schülerteam verhalten", schlich indes Hallwang- Coach Georg Hauthaler enttäuscht vom Platz. Das Jubelbier ging Mitte der zweiten Hälfte aus, fand aber noch den Weg vom Klubheim am Hauptfeld zum Kunstgrün - "Helfer" Felix Ebert und Kollegen sei Dank.

Walter Hofbauer, Kronen Zeitung