Das war der "Krone"- Hallencup 2017!

Seit 1995/1996 wird der "Krone"- Hallencup jedes Jahr in den Wintermonaten begangen, das runde Leder rollt also auch ohne Rasen nahezu pausenlos. Vier Feldspieler plus Tormann (sowie neun Wechselspieler) pro Team treten in 2 mal 15- Minuten- Matches gegeneinander an, acht Mannschaften von Wiener Schulen aus vier Regionen spielen in der Hauptrunde.

Echte Prinzen kommen weiter! Foto: ©Pepo Schuster, austrofocus.at

Die Kids durften beweisen, was sie schon alles drauf haben und dass sie vielleicht schon bald wie David Alaba, Marko Arnautovic, Aleks Dragovic oder Veli Kavlak in Profiligen ihr Können "professionell" unter Beweis stellen. "Wir werden noch viele Stars von morgen sehen", meinte Herbert "Schneckerl" Prohaska, seit 2015 Schirmherr des "Krone"- Hallencups, vor den Turnieren. Und er behielt Recht! Mit viel Herzblut und vollem Einsatz kämpften sich die Kids durch die Vorrunden. Der winterliche Fußballevent wurde wahrhaft zum Krimi - nicht nur in der entscheidenden Phase! Als prominenter Sponsor unterstützte Griesson - de Beukelaer mit der bei Jung und Alt beliebten Prinzen Rolle den "Krone"- Hallencup. Zahlreiche Kekse und Prinzen Rolle Wristbands wurden an die Kids ausgeteilt und sorgten für strahlende Kinderaugen.

Prinzen vor, noch ein Tor! Foto: KRONEN ZEITUNG

Beim Hallencup wird der Prinzen Rolle-Slogan gelebt: "Echte Prinzen kommen weiter" und dies bestätigte sich auch. Fair Play und die Motivation, für eine gute Sache zu kämpfen, ebnen den Weg zum Erfolg.

Die Mädchen des Polgar- Gymnasiums, die man zu Recht als die besten Nachwuchs- Kickerinnen Wiens bezeichnen darf, setzten die Theorie ohne Umschweife in die Praxis um. Lara Höcherl und ihre Teamkolleginnen zeigten im Match gegen die Mannschaft "Wohlmutstraße" eine Top- Performance, die in einem 15:1- Sieg gipfelte und dem Team den achten Sieg in Folge bescherte!

Bei den Burschen galten die Spieler der Mannschaft "Wendstattgasse II" (Region Süd) und "Am Kaisermühlendamm" (Region Ost) als Favoriten. Das Finale lautete schlussendlich "Wendstattgasse II" gegen "Hermann- Broch- Gasse" (Region Süd), welches mit 1:3 für die "Südwiener" Hetzendorfer endete. Die Rapid- Profis Philipp Schobesberger und Maxi Hofmann waren live vor Ort und beglückwünschten alle teilnehmenden Mannschaften.

Prinzessinnen am Ball! Foto: KRONEN ZEITUNG

Das Tüpfelchen auf dem i war jedoch für alle Kids der diesjährige Hauptpreis: Die Teilnahme am Fußball- Camp der Torwartschule des ehemaligen Rapid- Tormannchefs Helge Payer in Steinbrunn, für welches die größten Nachwuchstalente per Scouts rekrutiert wurden. Die Freude der insgesamt 28 ausgewählten Kinder, 14 Prinzessinnen und 14 Prinzen, die ihre Ballfertigkeiten unter professioneller Anleitung weiter vertiefen konnten, war natürlich riesig! Diese einmalige Jugendförderungs- Initiative erfolgt auf Einladung von Sponsor Griesson - de Beukelaer, dessen Marke Prinzen Rolle den gesamten Hallencup begleitete und die Fußball- Camp- Teilnehmer mit Dressen ausstattete.

Wir freuen uns schon jetzt auf den "Krone"- Hallencup 2018!