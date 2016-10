Das Panini- Fieber! Jetzt Bundesliga- Stars sammeln

Dieser Geruch, wenn man die Stickertüte öffnet und die Pickerl rausklaubt! Panini- Fans wissen, wovon wir sprechen. Denn dieser Geruch lässt die Herzen höher schlagen und auf neue Stars hoffen.

Vielleicht ist ja gerade jetzt der eine Sticker dabei, auf den man sooo lange gewartet hat!

Das Sammel- Fieber grassiert jetzt wieder in Österreich. Denn das brandneue Album zur Tipico Bundesliga wartet am 15.10. in Ihrer "Krone" und im Handel. Wir durften schon einen kleinen Blick reinwerfen und können Ihnen verraten, dass sensationelle Statistiken, natürlich die besten Sticker, Wappen, etc. warten.

Alle zehn Klubs der obersten Spielklasse haben jeweils eine Doppelseite bekommen, wobei es auch noch zweiteilige Sticker der allerbesten Fußballer gibt. Durch die kleineren Statistik- Pickerl kann man die Spieler perfekt vergleichen. Außerdem warten Puzzle- Sticker von den Teams und dem jeweiligen Stadion. Das neue Allianz- Stadion von Rapid wird ein Sticker- Highlight. Abgerundet wird alles mit den Klubs der Sky Go Ersten Liga - insgesamt warten 342 Sticker auf die Fans. Viel Spaß damit!