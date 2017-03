Dank Real- Remis: Barcelona neuer Tabellenführer

Real hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Dank Cristiano Ronaldo blieb dem Ligazweiten eine Pleite gerade noch erspart. Der Superstar traf via Hand- Elfmeter (86.) und per Kopf (89.) in der Schlussphase. Und das in Unterzahl, da sein Sturmpartner Gareth Bale schon in der 47. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Real konnte damit zum zweiten Mal in Folge nach dem 3:2- Sieg bei Villarreal einen Zwei- Tore- Rückstand aufholen.

Ronaldo rettet Real vor Blamage

Isco (8.) hatte für einen Real- Start nach Maß gesorgt, ehe der Außenseiter die Partie durch Tore von Tana (10.), Jonathan Viera (56./Elfmeter) und Kevin- Prince Boateng (59.) vermeintlich drehte. Für Ronaldo waren es die Liga- Saisontore 17 und 18 im 20. Spiel, er macht damit in der Schützenliste als Dritter Jagd auf die Barca- Stars Lionel Messi (21) und Luis Suarez (19).

Barcelona mit Torgala

Messi (9.) leitete Barcas Torgala gegen Gijon schon früh ein, ein Eigentor von Juan Rodriguez (11.) sowie Treffer von Suarez (27.), Paco Alcacer (49.), Neymar (65.) und Ivan Rakitic (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Barca durfte bereits über den fünften Ligasieg hintereinander jubeln und ist in der Meisterschaft schon 18 Partien unbesiegt.

Carlos Castro hatte für den Tabllen- 18. zwischenzeitlich auf 1:2 (21.) verkürzt. Bei Barca war die Rückeroberung der Spitzenposition aber nicht das Thema Nummer eins, gab doch Coach Luis Enrique nach der Partie bekannt, dass seine Trainer- Ära beim Meister im Sommer nach Auslaufen seines Vertrages fix zu Ende geht.

Die Ergebnisse der 25. Runde:

Dienstag

Real Sociedad - Eibar 2:2

Malaga - Betis Sevilla 1:2

Valencia - Leganes 1:0

Mittwoch

CA Osasuna - Villarreal 1:4

FC Barcelona - Sporting Gijon 6:1

Celta de Vigo - Espanyol Barcelona 2:2

Real Madrid - Las Palmas 3:3

Granada - Alaves 2:1

Donnerstag

Deportivo La Coruna - Atletico Madrid (20.45 Uhr)

FC Sevilla - Athletic Bilbao (21.30 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Barcelona 25 17 6 2 50 57 2. Real Madrid 24 17 5 2 38 56 3. Sevilla 24 16 4 4 19 52 4. Atletico 24 13 6 5 23 45 5. Real Sociedad 25 14 3 8 5 45 6. Villarreal 25 11 9 5 17 42 7. Eibar 25 11 6 8 8 39 8. Ath. Bilbao 24 11 5 8 2 38 9. Espanyol 25 9 9 7 2 36 10. Celta Vigo 24 10 5 9 0 35 11. Alaves 25 8 9 8 -6 33 12. Las Palmas 25 7 8 10 -4 29 13. Valencia 25 8 5 12 -8 29 14. Real Betis 24 7 6 11 -13 27 15. Malaga 25 6 8 11 -10 26 16. Leganes 25 5 6 14 -20 21 17. La Coruna 23 4 7 12 -13 19 18. Granada 25 4 7 14 -29 19 19. Gijon 25 4 5 16 -27 17 20. Osasuna 25 1 7 17 -34 10