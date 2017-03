Daniel Ricciardo tröstete sich mit ein paar Drinks

"Ein paar Drinks, dann wache ich auf und bin bereit für China", sagte Daniel Ricciardo nach seinem Desaster- Wochenende beim Heim- Grand- Prix im Albert Park von Melbourne. Nach seinem Qualifying- Crash blieb der Red Bull zum Entsetzen der australischen Fans schon auf der Fahrt zur Startaufstellung stehen. "Ein Sensorproblem", sagte Motorsportchef Helmut Marko, "da dürfte wohl im Zuge der nächtlichen Reparaturarbeiten etwas nicht hundertprozentig hingehaut haben."

Foto: AP

Damit nicht genug. Mit zwei Runden Rückstand konnte "Dan, the Man" das Rennen zwar wieder aufnehmen, aber in Runde 28 kam dann das endgültige Aus. Kein Benzindruck. "Dazwischen ist er gute Rundenzeiten gefahren. Der Rennspeed war nicht so schlecht", zog Marko das Positive hervor. Für den 27- jährigen Ricciardo selbst war der Tag natürlich "völlig zum Vergessen. Es tut mir für die Fans, von denen viele sicher vor allem wegen mir gekommen sind, wahnsinnig leid, aber das Glück war halt nicht auf meiner Seite."

Seitenhieb auf Wolff

Während Marko damit rechnet, den Rückstand zu Ferrari und Mercedes "vom Chassis her in drei Rennen zu verkürzen - "vom Motor her wird’s allerdings leider ein bisserl länger dauern", konnte sich der "Doktor" angesichts des Duells zwischen dem Ricciardo- Teamkollegen Verstappen, der wenigstens Patz fünf belegte und Hamilton einen kleinen Seitenhieb auf seinen Landsmann und Mercedes- Teamchef nicht verkneifen: "Der Herr Wolff muss halt taktisch besser schauen, wo und wann er sein Auto rausschickt."

Richard Köck (in Melbourne), Kronen Zeitung