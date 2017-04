Damir Canadis Ende bei Rapid ist besiegelt!

Regierte zuvor während des Spiels 90 Minuten Planlosigkeit, so ging dieses nach der Partie in blankes Entsetzen über: Der Schock über die Pleite von Ried stand allen ins Gesicht geschrieben - von Trainer Damir Canadi über Sportchef Fredy Bickel bis hin zur Mannschaft. Allen ist auch klar: So kann es nicht weitergehen. Und allen ist auch klar, wen es treffen wird: Canadi!

Bankrotterklärung

Nach der desaströsen Bilanz von nur elf Punkten aus 14 Meisterschaftsspielen und der gestrigen Bankrotterklärung ist der 46- Jährige fünf Monate nach seinem Amtsantritt nicht mehr zu retten. In 150 Tagen vom gefeierten Altach- Coach zum gefeuerten Rapid- Trainer. Von Selbstaufgabe wollte Canadi gestern nichts wissen, gestand aber: "Leidenschaft, Zweikampf- Verhalten, sprich die Grund- Tugenden, haben gefehlt. Das muss ich auf mich nehmen. Und mir ist natürlich klar, dass nun wieder über mich diskutiert wird."

"Haben als Team versagt"

Wobei das Ende klar scheint - der Rauswurf Canadis! Sportchef Fredy Bickel betonte zwar: "Es ist zu einfach, dem Trainer allein die Schuld zu geben. Es war ein kollektives Versagen." Daher ließ er die Zukunft Canadis offen, vorerst: "Wir werden es im Präsidium besprechen." Ob er garantieren könne, dass Canadi am Samstag gegen Altach noch auf der Bank sitzt: "Nein, das kann ich nicht." Heute, spätestens morgen, dürfte die Trennung in Absprache mit Präsident Michael Krammer (weilt auf Urlaub) offiziell werden. Die Spieler suchten die Schuld bei sich: "Wir haben als Team versagt", gestand Stefan Schwab.

Christian Reichel, Kronen Zeitung