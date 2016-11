Damir Canadi: "Ich bin Arbeiter und kein Zauberer"

Los geht die Ära von Damir Canadi bei Rapid - gleich mit der Woche der Wahrheit: Am Sonntag in Salzburg, dann am Donnerstag um die letzte Chance in der Europa League bei Genk, ehe Sturm nach Hütteldorf kommt. Brutaler kann ein neuer Trainer in Österreich kaum starten. Im "Krone"- Interview erzählt der 46- jährige Wiener, wie es in ihm ausschaut.