Dahlmeier erobert fünftes Gold! Hauser enttäuscht

Der letzte Damen- Titel bei den Biathlon- Weltmeisterschaften in Hochfilzen ist am Sonntag im Massenstart- Bewerb über 12,5 km erneut an die Deutsche Laura Dahlmeier gegangen. Sie holte damit in ihrem sechsten Rennen ihr fünftes Gold (plus eine Silbermedaille), vor der überraschenden US- Amerikanerin Susan Dunklee (+4,6 Sek.) und der Finnin Kaisa Mäkäräinen (20,1).