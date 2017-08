Dänemark- Teamchef: "ÖFB- Team trinkt viel Red Bull"

Seine Gelassenheit ist schnell erklärt. "Ich kann auf der Bank relaxen, die Spielerinnen müssen von der ersten Minute an funktionieren", sagte der 45- Jährige. Die Motivation von Pernille Harder und Co. sei auch nach dem Sensationssieg gegen Titelverteidiger Deutschland extrem groß. "Sie geben sich mit dem Erreichten nicht zufrieden", betonte Nielsen vor dem "bisher schwierigsten Match" im Turnier.

Nielen lobt harte Arbeit

Der Semifinaleinzug der ÖFB- Auswahl habe ihn überrascht. "Ich bin überrascht, wie gut sie die Spiele absolviert haben. Es zeigt, dass harte Arbeit und eine gute Vorbereitung zu etwas führen. Sie werden auch sehr gut gecoacht", lobte Nielsen auch ÖFB- Teamchef Dominik Thalhammer. Das Pressing der ÖFB- Elf sei mit jenem von Männer- Double- Sieger Red Bull Salzburg vergleichbar. "Und sie trinken offenbar viel Red Bull, weil sie so viel laufen", sagte Nielsen und sorgte für Gelächter im Publikum.

Zu rechnen sei mit einem ausgeglichenen, harten Kampf. "Am Anfang wird es vielleicht ein Krieg, später ein schönes Spiel", vermutete Nielsen. Sein Team, in dem nur die schon zuletzt verletzten Abwehrspielerinnen Janni Arnth und Mie Jans fehlen, müsse nicht unbedingt einen Treffer erzielen. "Wir können auch im Elfmeterschießen gewinnen", betonte der Mann aus Grönland.

Foto: GEPA

Dafür hat sich Dänemark wie Österreich nur mental vorbereitet. "Du kannst dich am Platz nicht darauf vorbereiten, in der Situation muss man die richtige Einstellung im Kopf haben. Wir haben darüber gesprochen, sie werden bereit sein", blickte Nielsen einem Elferkrimi gelassen entgegen.

Die dänische EM- Halbfinalmisere von fünf Niederlagen in fünf Anläufen soll endlich ein Ende haben. "Diesmal muss der Aufstieg gelingen. Wir müssen hinausgehen und unseren Job machen", gab Harder die Marschroute vor. Mit welchem Rezept, ist klar. "Wenn wir ihren defensiven Block durchbrechen wollen, müssen wir sehr lange den Ball haben", sagte Nielsen.

Däninnen fühlen sich stark: "Schmetterlinge im Bauch"

Zudem gelte es die Konterstärke des ÖFB- Teams nicht zur Geltung kommen zu lassen. "Wir dürfen ihnen nicht so viele Chancen geben wie in Wiener Neustadt", so Nielsen. Da wäre eine höhere Niederlage als das 2:4 im Test am 6. Juli sehr verdient gewesen. Auch deshalb fiebern die Däninnen der Chance zur Revanche entgegen. "Wir fühlen uns großartig, die Schmetterlinge im Bauch kommen, aber das ist gut so", gab Abwehrspielerin Line Röddik Einblick in ihre Gefühlswelt.

10.000 Zuschauer werden im Stadion von NAC Breda am Donnerstag für gute Stimmung sorgen, auch mehrere Busse aus Österreich treten die Reise in die Niederlande an.