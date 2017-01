Cortina: Vonn kracht bei Gut- Sieg erneut ins Netz!

Das gibt’s ja nicht! Lindsey Vonn, die letzte Woche in Garmisch noch gewinnen konnte (oben im Video), hat bei der Abfahrt am Samstag in Cortina erneut für eine Schrecksekunde gesorgt. Den Sieg holte sich die Schweizerin Lara Gut vor der Italienerin Sofia Goggia (+ 0,05 Sekunden) und Ilka Stuhec aus Slowenien (+ 0,47). Nicole Schmidhofer (+ 0,77) landete als beste ÖSV- Dame auf Platz fünf.