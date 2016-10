Cooler Hamilton startet aus Pole in den Mexiko- GP!

Lewis Hamilton hat sich die optimale Startposition für den Großen Preis in Mexiko gesichert. Der dreifache Formel- 1-Weltmeister war am Samstag in der entscheidenden Phase des Qualifyings in Mexiko- Stadt der Schnellste. 0,254 Sekunden lag der Brite vor seinem Mercedes- Teamkollegen Nico Rosberg, der in der Fahrerwertung in Front liegt. Auf Platz drei kam Max Verstappen von Red Bull Racing.