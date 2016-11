Coach hört auf! Schock um Brems Verletzung zu groß

Mit Marlies ging Bürgler im wahrsten Sinn des Wortes durch dick und dünn. Als die Slalom- Königin am 9. Oktober 2008 in Sölden so schwer zu Sturz kam und sich einen Trümmerbruch des Schien- und Wadenbeins zuzog, stand er ebenso am Pistenrand wie bei WM- Gold in Garmisch 2011.

Sportlicher Vater der Schild- Siege

Oder am 29. Dezember 2013, als die jetzige Ehefrau von Benni Raich in Lienz mit ihrem 35. Slalom- Weltcup- Sieg einen sagenhaften Weltrekord aufstellte. Stefan war der sportliche Vater der Erfolge der österreichischen Slalom- Königin.

Foto: Christian Forcher

Nach Schild- Aus zuletzt bei Brem

Nach dem Rücktritt von Marlies wurde er erst Technikchef der Damen, im vergangenen Sommer Vertrauenstrainer von Eva- Maria Brem, die zuvor unter seinen Fittichen den Riesentorlauf- Weltcup gewonnen hatte.

Brem- Sturz "ist mir sehr nahe gegangen"

Aber Anfang November wurde der 44- Jährige erneut Zeuge eines schrecklichen Ski- Unfalls: Wieder lag seine Athletin im Schnee, wieder war es das Schien- und Wadenbein. "Das ist mir sehr nahe gegangen. Zu nahe! Die Mädels liegen einem ja sehr am Herzen. Da schlaucht das."

Foto: GEPA

Freundin und kleines Kind daheim

Dazu machte die private Situation mit Freundin und kleinem Kind zu Hause die Sache nicht einfacher: "Ich mag diesen Job sehr, ich liebe ihn. Aber ich habe in den letzten Tagen gespürt, dass ich nicht mehr zu 100 Prozent dabei bin. Das schreit nach einer Auszeit."

Trennung einvernehmlich

Im Trainingscamp in Copper Mountain wurde die Trennung mit Damenchef Jürgen Kriechbaum fixiert - nach den beiden Technik- Rennen in Killington (USA) war Schluss. "Einvernehmlich, da bin ich sehr froh", sagte Bürgler.