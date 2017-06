CL- Quali- Generalprobe: Salzburg fordert Anderlecht

Die Vorbereitung unter dem neuen Chefcoach Marco Rose beginnt bereits am Montagnachmittag (16 Uhr). Davor erfahren die Salzburger bei der Auslosung in Nyon (12 Uhr) ihren Gegner in der zweiten Runde der Champions- League- Qualifikation. Österreichs Meister zählt in dieser Runde zu den gesetzten Teams, Spieltermine sind der 11./12. bzw. 18./19. Juli.

Foto: GEPA

Dazwischen steht die erste Runde im ÖFB- Cup auf dem Programm. Die Bundesliga- Saison beginnt am 22. Juli. Weitere Testspiel- Gegner der Salzburger neben Anderlecht sind Regionalligist USK Anif (23. Juni in Anif), der russische Erstligist Terek Grosny (28. Juni im Rahmen eines Trainingslagers in Leogang), der slowakische Klub Dunajska Streda (1. Juli in St. Johann/Pongau) und Zweitligist WSG Wattens (6. Juli in Mondsee).

In die Vorbereitung starten die Salzburger am Montag im Trainingszentrum Taxham noch ohne die ÖFB- Teamspieler Valentino Lazaro, Stefan Lainer, Stefan Stangl und den vor dem Abgang stehenden Konrad Laimer. Dazu steigen auch die Internationalen Valon Berisha, Hwang Hee- chan, Diadie Samassekou und U21- Teamspieler Hannes Wolf nach ihren jüngsten Nationalteam- Aufgaben erst am 26. Juni ins Mannschaftstraining ein.