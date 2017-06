CL- Finale live: Wer setzt sich Europas Krone auf?

Juventus kassierte in dieser Eliteliga- Saison nur drei Gegentore und gilt nicht nur deshalb als im Moment abwehrstärkstes Team der Welt. Als Gegner wartet der erfolgreichste und treffsicherste Klub in der Geschichte des wichtigsten Europacup- Bewerbs. Sechsmal hat Real den Meistercup gewonnen, fünfmal die daraus hervorgegangene Champions League, in deren Historie keine Mannschaft so oft wie die Madrilenen - bisher 499 Mal - gescort hat.

Juventus Turin vs. Real Madrid ist auch gleichzeitig das große Duell der beiden Superstars Gianluigi Buffon vs. Cristiano Ronaldo. "Ich denke, dass wir besser sind als Juventus. Aber das müssen wir erst beweisen", erklärte der Weltfußballer Ronaldo.

Zweimal verlor der Buffon schon ein Königsklassenfinale. "Ich bin bis hier gekommen, damit sich der Kreis schließt", erklärte Buffon. Bei einem Sieg wäre er mit 39 Jahren und 126 Tagen der älteste Champions- League- Gewinner überhaupt. Wer darf am Ende jubeln? Hier sind Sie live dabei: