CL- Finale: Eröffnungsshow sorgt für Lacher im Netz

Musik- Acts bei Fußballspielen: Ein Thema, das seit letzter Woche die Fans polarisiert. Der Auftritt von Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB- Pokalfinales kam bei den Fußballfans nicht gut an und endete mit einem schallenden Pfeifkonzert (siehe Video oben). Beim Champions- League- Finale in Cardiff sollte die US- Band "The Black Eyed Peas" den Fans vor dem Spiel einheizen. Doch auch ihr Auftritt wurde in den sozialen Netzwerken verhöhnt.