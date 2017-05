CL- Final- Event im Volkstheater: Tickets gewinnen!

Rund 800 Gäste, darunter Prominenz aus Politik, Wirtschaft und selbstverständlich Sport und Kultur, werden über den Green Carpet den Theatertempel betreten um in einzigartiger Atmosphäre Augenzeugen des Aufeinandertreffens der beiden besten Mannschaften Europas zu werden. Erstmals wird dabei ein Fußballspiel auf einer riesigen Theaterleinwand in Ultra HD und damit vier Mal schärfer als in HD gezeigt.

Foto: Sky

