CL: Dortmund bekommt's mit Ronaldo zu tun

Außerdem finden sich in der besagten Grupp F neben Real und Dortmund auch noch Sporting Lissabon und Legia Warschau wieder.

Bayern- Revanche gegen Atletico?

Bayern München muss in der Gruppenphase unter anderem gegen Atletico Madrid ran. Atletico hatte Bayern in der abgelaufenen Saison ja im Halbfinale aus dem Bewerb gekickt. Die Partie dürfte also durchaus Sprengkraft in sich bergen.

Guardiola trifft auf Ex- Klub

Die vielleicht interessanteste ist Gruppe C: Dort machen sich der FC Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach und Celtic Glasgow den Aufstieg in die K.- o.- Phase aus. Damit trifft Neo- Mancity- Coach Pep Guardiola auf seinen Ex- Klub Barcelona. Guardiola hatte mit Barca 2009 und 2011 die Champions- League- Trophäe gewonnen - Erfolge, die ihm dann in seiner Zeit als Bayern- Trainer verwehrt geblieben waren. Nun unternimmt er mit seinem neuen Klub Manchester City den nächsten Anlauf auf den Triumph im wichtigsten Klub- Wettbewerb der Welt.

Losglück für Fuchs

Englands Sensationsmeister Leicester City mit Ex- ÖFB- Teamkapitän durfte sich über Losglück freuen. Beim Champions- League- Debüt bekommt es der Premier- League- Klub in der Gruppe G mit dem FC Porto, Club Brügge und FC Kopenhagen zu tun, womit ein Vorstoß unter die letzten 16 möglich sein sollte.

Österreicher- Duell in Gruppe E

In Gruppe E kommt es zum Duell der Österreicher- Klubs Bayer Leverkusen (Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Ramazan Özcan) und Tottenham Hotspur (Kevin Wimmer). Beide dürfen sich Aufstiegshoffnungen machen, erwischte man doch mit Russlands Meister ZSKA Moskau das von der Papierform schwächste Team aus dem ersten Topf, der AS Monaco komplettiert diesen Pool.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Paris St. Germain, Arsenal, FC Basel (Marc Janko), Ludogorez Rasgrad

Gruppe B: Benfica Lissabon, SSC Napoli, Dynamo Kiew, Besiktas Istanbul (Veli Kavlak)

Gruppe C: FC Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Celtic Glasgow

Gruppe D: Bayern München (David Alaba), Atletico Madrid, PSV Eindhoven, FK Rostow

Gruppe E: ZSKA Moskau, Bayer Leverkusen (Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, Ramazan Özcan), Tottenham Hotspur (Kevin Wimmer), AS Monaco

Gruppe F: Real Madrid (Titelverteidiger), Borussia Dortmund, Sporting Lissabon, Legia Warschau

Gruppe G: Leicester City (Christian Fuchs), FC Porto, Club Brügge, FC Kopenhagen

Gruppe H: Juventus Turin, FC Sevilla, Olympique Lyon, Dinamo Zagreb

Die Spiele der Gruppenphase finden von 13. September bis 7. Dezember 2016 statt.

Achtelfinale von 14. Februar bis 15. März.

Viertelfinale am 11./12. bzw. 18./19. April

Semifinale am 2./3. bzw. 9./10. Mai