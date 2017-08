CL- Auslosung: Hasenhüttl wünscht sich Barcelona

Auf die Frage wo er denn mit seinem Team am liebsten antreten würde, antwortete der Steirer: "Im Camp Nou in Barcelona! Ich habe dort als Spieler einmal gespielt." Mit den Katalanen hat Hasenhüttl noch eine Rechnung offen. Vor 24 Jahren spielte er mit der Wiener Austria im Pokal der Landesmeister in Barcelona und musste sich aber dort nach Hin -und Rückspiel mit einem Gesamtscore von 1:5 geschlagen geben.

Foto: AP

"Wir spielten gegen Legenden wie Koeman, Laudrup, Romario. Und Zubizarreta im Tor. Ich habe zwei Riesen- Chancen nicht gemacht. Ein Kopfball ging knapp vorbei. Und dann stand ich allein vor dem Tor und schieße Zubizaretta den Ball in die Arme. Ich war einfach nicht gut genug. Danach musste ich mir einiges anhören. Von wegen Chancentod und so. Das war heftig", erklärte Hasenhüttl.

Möglich ist die Paarung auf jeden Fall: Leipzig wird aus Topf vier gezogen, Barcelona aus Topf zwei.

So sieht die Einteilung aus:

Topf 1: Real Madrid (Spanien), Bayern München (Deutschland), FC Chelsea (England), Juventus Turin (Italien), Benfica Lissabon (Portugal), AS Monaco (Frankreich), Spartak Moskau (Russland), Schachtjor Donezk (Ukraine).

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Sevilla (alle Spanien), Manchester City, Manchester United (beide England), Borussia Dortmund (Deutschland), Paris St. Germain (Frankreich), FC Porto (Portugal).

Topf 3: Tottenham Hotspur, FC Liverpool (beide England), SSC Neapel, AS Rom (beide Italien), FC Basel (Schweiz), Olympiakos Piräus (Griechenland), RSC Anderlecht (Belgien), Besiktas Istanbul (Türkei).

Topf 4: RB Leipzig (Deutschland), Celtic Glasgow (Schottland), ZSKA Moskau (Russland), Sporting Lissabon (Portugal), APOEL Nikosia (Zypern), Feyenoord Rotterdam (Niederlande), NK Maribor (Slowenien), Qarabag Agdam (Aserbaidschan)

Spieltage der Gruppenphase:

1. Spieltag: 12./13. September 2017

2. Spieltag: 26./27. September 2017

3. Spieltag: 17./18. Oktober 2017

4. Spieltag: 31. Oktober/1. November 2017

5. Spieltag: 21./22. November 2017

6. Spieltag: 5./6. Dezember 2017