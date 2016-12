CL- Auslosung: Bayern muss gegen Arsenal bestehen

In den übrigen Paarungen, die von 14. Februar bis 15. März ausgetragen werden, trifft unter anderem Titelverteidiger Real Madrid auf Napoli. Paris St. Germain bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun, Bayer Leverkusen mit Atletico Madrid. Englands bei seinem Debüt sogleich ins Achtelfinale vorgestoßener Meister Leicester City duelliert sich mit dem FC Sevilla. Auf Borussia Dortmund und Juventus Turin warten mit Benfica und dem FC Porto Gegner aus Portugal.

Wunschgegner ist Arsenal für die Bayern mit David Alaba sicher nicht. Die Engländer hatte zumindest Arjen Robben vor der Auslosung gemeinsam mit Barcelona und Juventus als "etwas höher" als den Rest eingestuft. Aber auch Arsenal hatte als Gruppensieger ein Duell mit einem leichteren Gegner erhofft. Seit 2000 trafen die beiden Topklubs zehnmal aufeinander. Die Bayern eliminierten Arsenal dabei in den Achtelfinal- Aufeinandertreffen in den Jahren 2005, 2013 und 2014.

"Treffen guter Bekannte"

"Treffen guter Bekannte", twitterte Bayern- Tormann Manuel Neuer nach der Auslosung mit einem Bild seines gehaltenen Elfers von Landsmann Mesut Özil im Duell 2014. Beim 2:0 der Münchner in London verschoss damals auch Alaba einen Strafstoß. Der nunmehrige Bayern- Trainer Carlo Ancelotti meinte: "Das werden zwei sehr interessante Spiele, auf die ich mich jetzt schon freue. Es wird schwierig, aber ich bin zuversichtlich."

Vertraute Bekannte in K.o.- Spielen der vergangenen Jahre sind auch Paris und Barcelona. 2013 und 2015 schalteten die Katalanen die Franzosen jeweils im Viertelfinale aus. Zwischen Sevilla und Leicester mit Christian Fuchs gab es indes noch kein einziges Duell auf internationaler Ebene überhaupt. Die Entscheidung um den Aufstieg im Duell mit dem regierenden Europa- League- Sieger wird in England fallen.

Die auf dem Papier leichteste Aufgabe bekam Manchester City zugelost. Gegner Monaco setzte sich in seiner Gruppe mit Tottenham, ZSKA Moskau und Bayer Leverkusen schlussendlich durch. Leverkusen mit dem ÖFB- Trio Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan erwischte mit Atletico zwar den Finalisten der Vorsaison, bot diesem in der Champions League aber schon einmal Paroli. 2015 setzten sich die Madrilenen im Achtelfinale erst nach Elfmeterschießen durch.

Dortmund hatte sich als Erster vor Titelverteidiger Real ins Achtelfinale gespielt und dabei mit 21 Treffern einen Rekord erzielt. Als Belohnung gab es das Los Benfica, ein Selbstläufer ist das Duell laut Geschäftsführer Hans- Joachim Watzke aber nicht: "Wir müssen das schon ernst nehmen, Benfica ist zurzeit die stärkste Mannschaft in Portugal."

Die Achtelfinal- Paarungen im Überblick:

Manchester City - AS Monaco

Real Madrid - SSC Napoli

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund

FC Porto - Juventus Turin

FC Bayern - Arsenal

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Paris St. Germain - FC Barcelona

Sevilla - Leicester City

(Spieltermine 14. Februar bis 15. März)

Schöpf trifft mi Schalke auf PAOK Saloniki

Alessandro Schöpf trifft mit Schalke 04 im Sechzehntelfinale der Europa- League auf PAOK Saloniki. Kevin Wimmer bekommt es mit Tottenham indes mit KAA Gent aus Belgien zu tun. Veli Kavlak in den Diensten von Besiktas Istanbul trifft als dritter verbliebener österreichischer Beitrag im Bewerb auf Hapoel Be'er Sheva aus Israel. Das ergab die Auslosung der UEFA am Montag in Nyon.

Als prominentester Vertreter spielt Manchester United in der ersten K.o.- Phase gegen St. Etienne. Mönchengladbach hat Fiorentina als Gegner, Villarreal im spanisch- italienischen Vergleich die AS Roma. Die Hin- und Rückspiele werden am 16. und 23. Februar 2017 ausgetragen. Schalke tritt wie Tottenham und Besiktas zunächst auswärts an.

Spiele im Europa- League- Sechzehntelfinale:

Athletic Bilbao - Apoel Nikosia

Legia Warschau - Ajax Amsterdam

RSC Anderlecht - Zenit St. Petersburg

Astra Giurgiu - KRC Genk

Manchester United - AS Saint- Etienne

Villarreal CF - AS Roma

Ludogorez Rasgrad - FC Kopenhagen

Celta de Vigo - Schachtar Donezk

Olympiakos Piräus - Osmanlispor FK

KAA Gent - Tottenham Hotspur

FK Rostow - Sparta Prag

FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul

Borussia Mönchengladbach - ACF Fiorentina

AZ Alkmaar - Olympique Lyon

Hapoel Be'er Sheva - Besiktas Istanbul

PAOK Saloniki - FC Schalke 04

(Spieltermine 16. bzw. 23. Februar 2017)