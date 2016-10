Cibulkova triumphiert im Linz- Finale gegen Golubic

Dominika Cibulkova hat sich am Sonntag den Titel beim mit 250.000 Euro dotierten Generali Ladies in Linz gesichert. Die als Nummer zwei gesetzte Slowakin gewann das Endspiel gegen die Schweizerin Viktorija Golubic mit 6:3, 7:5 und holte damit ihren insgesamt siebenten Turniersieg, den dritten in diesem Jahr. Außerdem ist Cibulkovas Start beim Masters in einer Woche in Singapur nun so gut wie fix.