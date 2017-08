Choupo- Moting wird Arnautovic- Nachfolger bei Stoke

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

20:57 Uhr: +FUSSBALL+

Choupo- Moting wechselt vom FC Schalke zu Stoke City

Eric Maxim Choupo- Moting wechselt ablösefrei zu Stoke City. Dort ist er als Ersatz des zu West Ham gewechselten ÖFB- Legionär Marko Arnautovic eingeplant. Choupo- Moting war bis zum Sommer in der deutschen Bundesliga für den FC Schalke 04 auf Torejagd gegangen. In 23 Bundesliga- Spielen in der vergangenen Saison gelangen dem Kameruner drei Treffer und sechs Vorlagen. In Stoke unterschreibt der 28- Jährige für drei Jahre.

19:27 Uhr: +RADSPORT+

Sagan holte erste Benelux- Etappe im Fotofinish

Der slowakische Weltmeister Peter Sagan hat sich zum Auftakt der Benelux- Rundfahrt in den Niederlanden am Montag in einer Fotofinish- Entscheidung gegen den Deutschen Phil Bauhaus durchgesetzt. Der Vorsprung des Bora- Profis betrug nach 169,8 km von Breda nach Venray nur rund einen Zentimeter. Zeitgleich kamen auch Sagans Teamkollege Lukas Pöstlberger (89.) sowie Matthias Brändle (Trek, 164.) an. Die siebentägige Rundfahrt führt durch die Niederlande und Belgien. Am Dienstag steht in Voorburg ein Zeitfahren über 9 km an.

18:13 Uhr: +FUSSBALL+

Fix! Wesley Sneijder wechselt von Galatasaray zu OGC Nizza

Nach bestandenem Medizincheck ist der Transfer des Niederländers Wesley Sneijder zu OGC Nizza perfekt. Dies teilte der Verein von Trainer Lucien Favre am Montag mit. Der 33- jährige Mittelfeldakteur, der in 131 Länderspielen 31 Tore schoss und 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewann, erhielt in Nizza einen Einjahresvertrag und wird mit der Rückennummer 10 spielen. Zuletzt hatte der Vizeweltmeister von 2010 viereinhalb Jahre bei Galatasaray Istanbul gespielt. Im vergangenen Monat hatte Sneijder den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit den Türken aufgelöst.

Foto: AFP

16:10 Uhr: +TENNIS+

Errani liefert positiven Test auf Anastrozol ab

Die italienische Tennisspielerin Sara Errani, die 2012 im Finale von Roland Garros gestanden war, ist schon in den ersten Monaten des Jahres positiv auf das verbotene Medikament Anastrozol getestet worden. Dies berichteten am Montag zwei italienische Zeitungen über die aktuelle Nummer 98 im WTA- Ranking, die 2013 Weltranglisten- Fünfte gewesen war.

Das Arzneimittel wird zur Behandlung von Brustkrebs verwendet, dient allerdings auch zur Verschleierung der Einnahme von anderen illegalen Substanzen. Vergangenes Jahr war auch der italienische Ruderer Niccolo Mornati der Einnahme derselben Substanz überführt und für vier Jahre gesperrt worden. Nach einer erfolgreichen Berufung wurde der Bann auf zwei Jahre reduziert. Die 30- Jährige soll sich demnächst zu den Vorwürfen äußern.

13:52 Uhr: +FUSSBALL+

Aschauer von UEFA in "Elf des Turniers" gewählt

Verena Aschauer ist nach der Frauen- EM in den Niederlanden von der UEFA als einzige Österreicherin in die "Elf des Turniers" gewählt worden. Die Linksverteidigerin vom deutschen Bundesligisten SC Sand wurde neben fünf Spielerinnen von Europameister Niederlande, einem Trio aus England sowie zwei Däninnen aufgestellt. UEFA- Elf des Turniers der Frauen- EM in den Niederlanden: Van Veenendaal (NED) - Bronze (ENG), Dekker (NED), Houghton (ENG), Aschauer (AUT) - Nielsen (DEN), Groenen (NED), Spitse (NED), Martens (NED) - Harder (DEN), Taylor (ENG)

11:44 Uhr: +TRIATHLON+

Michael Weiss gewinnt Ironman Maastricht

Triathlet Michael Weiss hat am Sonntag den Ironman in Maastricht gewonnen. Der Niederösterreicher triumphierte in 8:18:09 Stunden klar vor dem Belgier Michael van Cleven (8:23:27) und dem Niederländer Bas Diederen (8:25:50). Vor rund einem Monat war der im Frühling mit einer Verletzung kämpfende Weiss beim Ironman Austria in Klagenfurt Fünfter geworden.

10:29 Uhr: +FUSSBALL+

Royer bei Derby- Niederlage von NY Red Bulls verletzt out

Der zuletzt in Hochform spielende Daniel Royer ist bei der Derby- Niederlage seiner New York Red Bulls gegen New York City FC verletzt ausgeschieden. Der bei seinem Klub zum "Spieler des Monats" Juli ausgezeichnete Steirer musste am Sonntag schon in der 14. Minute mit einer Knieblessur vom Feld. Eine genaue Untersuchung am Montag sollte Klarheit schaffen. Die Red Bulls verloren das Duell mit 2:3. Entscheidender Mann für City war Spaniens Ex- Teamstürmer David Villa, der für mehr als 33.000 Zuschauern im Yankees Stadium alle drei Treffer erzielte. Royer hatte im Juli bei der Red- Bull- Dependance in den USA zu überzeugen gewusst. Dem Flügelspieler gelangen sechs Tore.

9:58 Uhr: +GOLF+

Matsuyama gewann mit 61er- Rekordrunde WGC

Der Japaner Hideki Matsuyama hat dank einer überragenden Schlussrunde die World Golf Championship in Akron im US- Bundesstaat Ohio gewonnen. Der Weltranglisten- Dritte stellte am Sonntag mit 61 Schlägen den Platzrekord im Firestone Country Club ein. Mit 264 Gesamtschlägen siegte der 25- Jährige überlegen vor dem US- Duo Zach Johnson (269) und Charley Hoffman (270). Bernd Wiesberger wurde 41.

Der Burgenländer rückte am Schlusstag auf dem Par- 70- Kurs mit seiner besten Runde von 69 Schlägen noch um vier Positionen nach vorne. Dabei stellten ihn aber nur die abschließenden neun Löcher zufrieden. "Schade um den durchwachsenen Start, aber wenigstens einiges Positives, das ich in die nächste Woche mitnehmen kann", schrieb Wiesberger auf Facebook im Hinblick auf das letzte Majorturnier des Jahres, die PGA Championship ab Donnerstag in Charlotte.

08:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Australische Rekord- Olympionikin Betty Cuthbert gestorben

Die australische Olympia- Rekordhalterin Betty Cuthbert ist tot. Die frühere Leichtathletin und Dreifach- Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne starb im Alter von 79 Jahren, wie der Australische Leichtathletikverband am Montag bestätigte. Cuthbert stellte während ihrer aktiven Zeit nicht nur 16 Weltrekorde auf - sie ist bis heute auch die einzige Sportlerin, die im Einzelrennen über 100, 200 und 400 Meter Olympia- Gold holte. Einem Mann ist das noch nie gelungen. Cuthbert litt seit langem an Multipler Sklerose und saß im Rollstuhl. Insgesamt holte sie vier olympische Goldmedaillen: bei den Spielen 1956 über 100 und 200 Meter sowie 4x100 Meter Staffel - und acht Jahre später in Tokio im Einzelrennen über 400 Meter.

Betty Cuthbert (3. von links) Foto: twitter.com

21:37 Uhr: +HOCKEY+

ÖHV- Damen verloren erstes B- EM- Match gegen Wales 1:6

Die Österreicherinnen haben sich bei der Hockey- B-EM in Wales den Gastgeberinnen im ersten Gruppenspiel 1:6 (1:4) geschlagen geben müssen. Den einzigen Treffer für Rot- Weiß- Rot erzielte Stefanie Podpera zum zwischenzeitlichen 1:2. Das zweite Spiel steht für das ÖHV- Team am Dienstag gegen Weißrussland auf dem Programm, das zum Auftakt Polen 2:0 besiegte.

21:01 Uhr: +GOLF+

Wiesberger in Akron mit 69er- Schlussrunde

Bernd Wiesberger hat zum Abschluss des Golfturniers der WGC- Serie in Akron (Ohio/9,75 Mio. Dollar) seine beste Runde geschafft. Der Burgenländer benötigte auf dem Par- 70- Kurs 69 Schläge und bilanzierte insgesamt mit drei über Par. Damit wird Wiesberger ungefähr auf Endrang 40 landen, die Besten des Klassements hatten ihre Schlussrunde am Sonntagabend (MESZ) erst begonnen.

20:57 Uhr: +SPRINGREITEN+

Saurugg Sieger bei vierter Casino- Grand- Prix- Station

Markus Saurugg hat im vierten Bewerb der Casino- Grand- Prix- Serie in Preding einen Heimsieg gefeiert. Der Steirer setzte sich am Sonntag mit seiner Stute Texas im Stechen durch, nur sieben Hundertstelsekunden hinter ihm lag Titelverteidiger Dieter Köfler mit Askaban. In der Gesamtwertung führt der Niederösterreicher Christian Schranz (285 Punkte) knapp vor Köfler (280) und Saurugg (275).

20:25 Uhr: +FUSSBALL+

Sneijder wechselt wohl zu OGC Nizza

Der französische Spitzenklub OGC Nizza steht vor der Verpflichtung des niederländischen Rekordteamspielers Wesley Sneijder. Die beiden Seiten hätten in Gesprächen eine grundsätzliche Einigung erzielt, gab der Klub aus der Ligue 1 am Sonntag auf Twitter bekannt. Der 33- jährige Mittelfeldspieler war nach Auflösung seines Vertrags bei Galatasaray Istanbul ablösefrei zu haben.

Nach positiver Absolvierung der sportmedizinischen Untersuchung stehe der offiziellen Bestätigung nichts mehr entgegen, hieß es weiter. Stunden vorher war Sneijder, 2010 Champions- League- Sieger mit Inter Mailand, bereits von zahlreichen Fans am Flughafen von Nizza willkommen geheißen worden.

19:47 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Chelimo gewann Marathon WM- Gold vor Kiplagat

Im spannenden Marathonrennen der Frauen am Sonntag bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London ist Rose Chelimo als Siegerin hervorgegangen. Die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin setzte die entscheidende letzte Tempoverschärfung kurz vor dem Ziel, nachdem sie sich bereits seit Kilometer 38 hart mit Edna Kiplagat gematcht hatte.

Die 28- jährige Chelimo gewann in 2:27:11 Stunden. Kiplagat, Weltmeisterin von 2011 und 2013, kam sieben Sekunden später nach 2:17:18 ins Ziel auf der Tower Bridge und verpasste ihr drittes WM- Gold somit knapp. Bronze ging an die US- Amerikanerin Amy Cragg (2:27:18).

19:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Preiner stieg aus WM- Siebenkampf nach Asthmaanfall aus

Die österreichische Siebenkämpferin Verena Preiner ist aus dem WM- Wettkampf vor dem abschließenden 800- m-Lauf ausgestiegen. Die 22- Jährige erlitt am Sonntagnachmittag im Hotel einen Asthmaanfall und wurde von ÖLV- Teamarzt Ulrich Lanz medizinisch therapiert. Die U23- Vizeeuropameisterin lag in London nach sechs Bewerben an der 18. Stelle.

Foto: GEPA

Preiner hyperventilierte nach einem akuten Asthmaanfall und bekam dadurch auch Krämpfe, teilte der ÖLV mit. "Sie fühlt sich wieder gut. Eine weitere Teilnahme am Wettkampf ist aber aus medizinischer Sicht nicht vertretbar", hieß es.

"Ich bin traurig, nicht weitermachen zu können, mein Sportlerherz leidet natürlich. Vor allem, weil ich gehofft hatte, mit meiner besten Disziplin, dem 800- m-Lauf, noch ein paar Plätze gutmachen zu können. Wir werden daheim mit einem Lungenfacharzt schauen, was die Ursachen sein könnten und wie wir das weiter behandeln", meinte Preiner, die schon länger unter Belastungsasthma leidet, einen derart heftigen Anfall aber bisher noch nicht hatte.

17:50 Uhr: +FUSSBALL+

Arsenal gewann gegen Chelsea Community Shield

Arsenal hat den Community Shield gewonnen. Die Elf von Trainer Arsene Wenger gewann die englische Variante des Supercups gegen Chelsea mit 4:1 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit war es durch Tore von Viktor Moses (46.) und Sead Kolasinac (82.) 1:1 gestanden. Chelseas Pedro sah in der 80. Minute für ein grobes Foulspiel die Rote Karte. Arsenal gewann den Bewerb zum dritten Mal seit 2014, zum siebenten Mal in der Ära von Langzeittrainer Arsene Wenger (1996). Im Elfmeterschießen wurde erstmals das Format "ABBA" - analog zum Tiebreak im Tennis - angewendet. Chelsea begann, dann waren zwei Akteure Arsenals an der Reihe, gefolgt von zwei Schützen Chelseas - bis eine Entscheidung fiel.

15:35 Uhr: +MOTORSPORT+

Auer bei GT Masters am Nürburgring 13.

Nach dem Sieg am Samstag hat es für Lucas Auer und seinen deutschen Partner Sebastian Asch am Sonntag im zweiten Rennen auf dem Nürburgring im ADAC GT Masters nur zu einem 13. Platz gereicht. Aufgrund des Triumphes am Vortag wurde der Mercedes des Duos mit 30 Kilogramm Zusatzgewicht beladen. "Uns war schon klar, dass es mit dem Zusatzgewicht schwer werden wird", meinte Auer.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Zudem habe man sich mit dem Reifendruck verpokert. Nach einem 17. Platz im Qualifying verbesserte sich das Duo zwar um einige Plätze, für ein Ergebnis in den Punkterängen war das aber zu wenig.

15:32 Uhr: +TENNIS+

Thiem in Montreal gegen Schwartzman oder Qualifikant

Dominic Thiem hat beim mit 4,6 Millionen Dollar dotierten ATP- 1000- Turnier in Montreal als drittgesetzter Spieler ein Freilos in der ersten Runde. Danach wartet auf den Niederösterreicher entweder der Argentinier Diego Schwartzman, der zuletzt in Hamburg Andreas Haider- Maurer besiegt hatte, oder ein Qualifikant. Thiems Zweitrundenmatch geht frühestens am Dienstag (Ortszeit) über die Bühne.

Auch der Wimbledon- Finalist im Doppelbewerb, Oliver Marach, hat mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic ein Freilos zu Beginn. Sie treffen auf den Sieger aus Nikola Mektic/Aisam- Ul- Haq Qureshi (CRO/PAK) - Juan Cabal/Pablo Carreno (COL/ESP).

15:15 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Pfeil als 23. mit bestem ÖLV- Ergebnis in einem WM- Marathon

Valentin Pfeil hat den WM- Marathon am Sonntag in London in der Zeit von 2:16:28 Stunden als guter 23. beendet und damit für das beste ÖLV- Ergebnis in dieser Disziplin bei Welttitelkämpfen gesorgt. Die Goldmedaille holte sich der Kenianer Geoffrey Kirui in 2:08:27 vor dem Äthiopier Tamirat Tola (2:09:49) und Alphonce Simbu aus Tansania (2:09:51).

13:58 Uhr: +TRIATHLON+

Hütthaler feiert dritten Saisonsieg in Halb- Ironman

Die Niederösterreicherin Lisa Hütthaler hat am Sonntag im Halb- Ironman (70.3) der Triathleten in Gdynia (Polen) ihren dritten Sieg in dieser Serie innerhalb von zwei Monaten gefeiert. Nach 1,9 km Schwimmen, 90 km auf dem Rad und einem Halbmarathonlauf hatte Hütthaler in 4:17:03 Stunden einen Vorsprung von 4:47 Minuten auf die zweitplatzierte Britin Corinne Abraham. Zuvor hatte Hütthaler in Pescara und Jönköping gewonnen.

12:11 Uhr: +BASKETBALL+

Nationalspieler Rados wechselt zu Meister Kapfenberg

Basketball- Doublegewinner Bulls Kapfenberg hat am Sonntag die Verpflichtung des Nationalspielers Jozo Rados bekannt gegeben. Der 2,08 m große Center kam von den Klosterneuburg Dukes und unterzeichnete an seinem 24. Geburtstag einen Zweijahresvertrag.

11:05 Uhr: +FUSSBALL+

Benfica schafft mit Supercup- Sieg Triple in Portugal

Rekordmeister Benfica Lissabon hat am Samstag in Aveiro im portugiesischen Fußball- Supercup Vitoria Guimaraes mit 3:1 besiegt und damit das Triple fixiert. Es war der siebte Erfolg im Supercup für den 36- fachen Champion.

10:18 Uhr: +GOLF+

Wiesberger vor Schlussrunde in Akron 45.

Bernd Wiesberger nimmt die vierte und letzte Runde beim Golfturnier der WGC- Serie in Akron (Ohio/9,75 Millionen Dollar) als 45. in Angriff. Am Samstag benötigte der 31- Jährige auf dem Par- 70- Kurs wie am Vortag 72 Schläge (ein Birdie, drei Bogeys) und hielt bei insgesamt vier über Par. Spitzenreiter waren Zach Johnson USA) und Thomas Pieters (BEL) mit je neun unter Par.

Bei den British Open der Damen in Kingsbarns (Schottland/3,045 Millionen Euro) hat die Tirolerin Christine Wolf den Cut nach Runden von 72 und 73 Schlägen um zwei Strokes verpasst. Vor der letzten Runde dieses Major- Turniers führt die Südkoreanerin Kim In- kyung mit dem Gesamtscore von 199 und sechs Schlägen Vorsprung.

9:40 Uhr: +FUSSBALL+

Aubameyang: Wechsel nach China im Winter?

Borussia Dortmunds Stürmerstar Pierre- Emerick Aubameyang schließt einen Wechsel nach China im kommenden Winter nicht aus. Der 28- Jährige sagte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag": "Niemand kann sagen, was die Zukunft bringt". Der Stürmer habe im Sommer mit den Verantwortlichen des Bundesligisten über einen Wechsel gesprochen. "Ich habe ihnen meine Gedanken mitgeteilt, vielleicht noch einmal etwas anderes ausprobieren zu wollen. Es waren offene und faire Gespräche", so Aubameyang. Er habe ein Angebot aus China gehabt, der Wechsel sei aber nicht zustande gekommen. "Es ist doch normal, dass du darüber nachdenkst, wenn dir so viel Geld angeboten wird."