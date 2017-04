"Chinesisches" Milan "bald wieder Weltspitze"

"Ab heute bauen wir an der Zukunft. Schritt für Schritt werden wir wieder an der Weltspitze stehen", sagte am Donnerstagabend Li Yonghong, der von der italienischen Sporttageszeitung als "mysteriöse neue Nummer eins des Klubs" bezeichnet wird.

Der Abschluss des Deals, der im August vergangenen Jahres angekündigt worden war, hatte sich mehrmals verschoben. Der Kaufpreis beträgt Berichten zufolge 740 Millionen Euro.

Silvio Berlusconi hatte Milan 31 Jahre lang als Präsident geführt. In dieser Zeit holte der lombardische Klub 29 Titel, fünf davon in der Champions League (zuletzt 2007) beziehungsweise im Europacup der Meister.