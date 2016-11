China- Investor wollte LASK kaufen

Ehe der Berater des Tabellenzweiten der Ersten Liga verriet, wie es dazu kam: "Meine Spieler- Agentur betreut auch den türkischen Nationalspieler Burak Yilmaz, der heuer von Galatasaray Istanbul zu Guoan nach Peking gewechselt ist. Und im Zuge dieses Transfer dürfte ein asiatischer Investor irgendwie mitbekommen haben, dass ich in Österreich selbst sehr eng in einem Klub involviert bin. Worauf er mich kontaktiert und das Kauf- Interesse deponiert hat." Werner weiter: "Nachdem wir alle aber mit dem LASK ganz andere Ziele verfolgen, habe ich sofort abgesagt!"

Foto: GEPA

Wie sich der Besitzer der Spieler- Agentur "Stars & Friends" mit Hauptsitz in Wels aber überhaupt erklären kann, welches Interesse ein chinesischer Investor an einem österreichischen Zweitliga- Topklub wie dem LASK haben kann? Antwort: "Das ist einfach! Österreich hat eine Bundesliga, in der es theoretisch möglich ist, mit relativ geringen finanziellem Aufwand relativ rasch in den Europacup zu kommen" Nachsatz: "In Belgien gibt es etwa sehr ähnliche Voraussetzungen, weshalb sich dieser Investor - soweit ich weiß - derzeit gerade um den Kauf von Chaleroi bemüht!"