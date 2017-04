Chelsea am Weg zum Titel, Liverpool patzt daheim

Chelsea hat in der englischen Premier League einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht. Die Blues siegten im Spitzenspiel am Mittwoch gegen Manchester City dank Matchwinner Eden Hazard 2:1 (2:1) und liegen damit weiter sieben Punkte vor Verfolger Tottenham Hotspur, der (mit Kevin Wimmer auf der Bank) glücklich mit 3:1 (0:1) bei Swansea City gewann.