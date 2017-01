Chapecoense: Angebote zur Verfilmung der Tragödie

Der von einem Flugzeugunglück schwer getroffene brasilianische Fußballverein AF Chapecoense hat Angebote zur Verfilmung der Tragödie erhalten. Der Verein bestätigte am Donnerstag, dass der Online- Streamingsender Netflix und andere Produzenten Interesse an den Filmrechten des Flugabsturzes in Kolumbien signalisiert hätten, bei dem 19 Spieler und das gesamte Coachteam ums Leben gekommen waren.