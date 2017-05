Chaos- HSV verbannt Djourou aus dem Kader!

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

17:24 Uhr: +FUSSBALL+

HSV verbannt Djourou und zwei Ersatzspieler aus dem Kader! Der abstiegsgefährdete deutsche Bundesligist Hamburger SV verkleinert mit sofortiger Wirkung seine Trainingsgruppe um die Spieler Johan Djourou, Nabil Bahoui und Ashton Götz. "Wir haben noch drei Spiele, in denen wir alles selbst richten können. Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen. Deshalb haben wir entschieden, unsere Kräfte noch einmal zu bündeln", erklärte Sportchef Jens Todt die Maßnahme.

16:52 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz zieht Option bei Talent Skrivanek! Sturm Graz baut auch in Zukunft auf Lukas Skrivanek. Der Bundesliga- Vierte zog die einjährige Option beim 20- Jährigen, der bisher nur im zweiten Team in der Regionalliga Mitte im Einsatz war. Der Linksverteidiger trainiert seit einem Jahr mit den Profis. Um Spielpraxis auf höherer Ebene als der dritten Liga zu sammeln, soll Skrivanek im Sommer vorerst ausgeliehen werden.

15:59 Uhr: +OLYMPIA+

Ex- Fechter Kulcsar neuer Präsident von Ungarns NOK! In einer Kampfabstimmung ist der ehemalige Spitzen- Fechter Krisztian Kulcsar zum neuen Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Ungarns gewählt worden. Der 45- Jährige setzte sich am Dienstag in Budapest in der zweiten Runde gegen den bisherigen Amtsinhaber Zsolt Borkai durch. Der zweifache Olympiasieger und dreifache Weltmeister im Degenfechten war bisher Sportdirektor des Weltverbandes. Der 51- jährige Borkai stand seit 2010 an der Spitze des NOK. Als Politiker der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und Bürgermeister der westungarischen Stadt Györ genoss er ursprünglich das Vertrauen des sportinteressierten Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieses hatte allerdings unter dem eher mäßigen Abschneiden der ungarischen Sportler bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro gelitten.

15:52 Uhr: +FUSSBALL+

U17- Teamkapitän Wallquist wechselt in Hoffenheim- Nachwuchs! Der österreichische U17- Teamkapitän Benjamin Wallquist wechselt in den Nachwuchs des deutschen Fußball- Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 17- jährige Innenverteidiger spielte zuletzt drei Jahre in der Akademie von Red Bull Salzburg. Im April absolvierte er zuletzt auch seine ersten beiden Profieinsätze für den Zweitligisten FC Liefering. Wallquist stammt aus Wien. Nach zwei Jahren bei der Admira wechselte er mit 14 in den Salzburg- Nachwuchs. Für die Bullen, den späteren Sieger des Bewerbs, kam er im November auch in einem Spiel in der UEFA Youth League zum Einsatz. Für die U15- bis U17- Auswahlteams des ÖFB absolvierte der Abwehrspieler bisher 16 Partien - allesamt als Kapitän.

12:29 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV holt Tormann Kickert von Meister Capitals

Der Villacher SV hat Tormann David Kickert von den Vienna Capitals verpflichtet. Der 23- Jährige war bei den Wienern in der abgelaufenen Meistersaison die Nummer 2 hinter Jean- Philippe Lamoureux, im Finale avancierte er aber zur ersten Kraft. In Villach löst der auch vom KAC umworbene Kickert den abwandernden Kanadier Olivier Roy als Einsergoalie ab, Lukas Herzog bleibt Ersatzmann.

Der VSV gab am Dienstag außerdem den Zugang von Verteidiger Matt Register ab kommender Saison bekannt. Der 27- jährige Kanadier spielt derzeit noch in der ECHL für die Colorado Eagles. Stürmer Corey Locke verlässt Villach nach einer Saison hingegen wieder.

11:19 Uhr: +FUSSBALL+

Fabiano verlässt Aufsteiger LASK mit Saisonende

LASK- Stürmer Fabiano beendet im Sommer seine Karriere. Der 31- Jährige werde nach dem Auslaufen seines Vertrages nach Brasilien zurückkehren, teilte der Linzer Klub am Dienstag mit. Der seit Sommer 2012 für den LASK spielende Offensivmann hatte in dieser Saison mit zwölf Ligatoren großen Anteil am Bundesliga- Wiederaufstieg. Im Cup gelangen ihm bis zum Halbfinal- Out gegen Rapid vier Treffer.

10:32 Uhr: +RINGEN+

EM in Novi Sad ohne Hrustanovic

Ohne den Olympia- Zehnten Amer Hrustanovic sind Österreichs Ringer diese Woche bei den Europameisterschaften im griechisch- römischen und Freien Stil in Novi Sad am Start. Der Salzburger, der seine dritten Olympischen Spiele anstrebt, schlägt sich aktuell mit kleineren Verletzungen herum, möchte aber bei der WM in Paris im August angreifen. Der ÖRSV ist in Serbien mit sieben Athleten am Start.

ÖRSV- Sportdirektor Jörg Helmdach hat eine junge Mannschaft nominiert. Mit von der Partie sind u.a. U23- Vize- Europameisterin Martina Kuenz (bis 69 kg/Freier Stil) bzw. bei den Männern Daniel Gastl (bis 98 kg/gr.- röm.) und Lukas Staudacher (bis 85 kg/gr.- röm.), die im März beim Weltcup in Zagreb die Plätze zwei bzw. drei geschafft haben. Der Verband erhofft sich zwei bis drei Top- Ten- Platzierungen sowie eine in den Top 5. Präsident Thomas Reichenauer peilt für Olympia 2020 in Tokio drei bis vier Starter an.

9:30 Uhr: +EISHOCKEY+

Washington verkürzt gegen Pittsburgh auf 1:2

Die Pittsburgh Penguins haben nach zwei Auswärtssiegen das erste Heimspiel in Play- off- Viertelfinale der NHL gegen Washington mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Die Capitals verkürzten damit gegen den Titelverteidiger Pittsburgh in der "best of seven"- Serie auf 1:2.

Den Penguins droht nun zudem der Ausfall von Starstürmer Sidney Crosby. Dieser schied schon nach sechs Minuten und einem Crosscheck von Matt Niskanen gegen seinen Kopf verletzt aus. Ob Crosby (44 Tore und 89 Scorerpunkte in der "regular season") im nächsten Spiel dabei sein kann, ist offen. Der 29- Jährige blieb nach Niskanens Foul lange auf dem Eis liegen. Er wurde schließlich mit Symptomen einer Gehirnerschütterung in die Kabine geführt. Crosby hatte wegen Gehirnerschütterungen vor fünf Jahren fast zwei komplette NHL- Saisonen verpasst und fehlte auch in den ersten sechs Spielen dieser Saison aus dem gleichen Grund.

08:01 Uhr: +BASKETBALL+

Raptors verlieren Spiel eins im Conference- Semifinale

Für die Toronto Raptors hat es in Spiel eins im Semifinale der Eastern Conference in der NBA eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier unterlagen den Cleveland Cavaliers auswärts 105:116. LeBron James erzielte 35 Punkte für die Sieger. Der Wiener Jakob Pöltl kam in den letzten 3:18 Minuten zu seinem fünften Play- off- Einsatz. Er verbuchte zwei Zähler, einen Rebound und einen blockierten Wurf.

20:21 Uhr: +SURFEN+

Siege für Langer und Vrieswijk bei Neusiedl- Weltcup! Beim Surf- Weltcup in Neusiedl sind die ersten Entscheidungen gefallen. Im Slalom setzte sich der zweifache IFCA- Weltmeister Vincent Langer (GER) vor Luka Mratovic (CRO), Jimmy Thieme (FRA) und dem Österreicher Matthias Holler durch. Im Foiling gewann Amado Vrieswijk aus Bonaire vor Steven van Broekhoven (BEL), Jimmy und Eric Thieme (beide FRA) sowie Thomas Böhm, dem besten heimischen Vertreter.

16:31 Uhr: +SEGELN+

Red- Bull- Team vor Qingdao auf Platz fünf! Die Segel- Doppelolympiasieger Roman Hagara und Hans Peter Steinacher haben beim zweiten Stopp der Extreme Sailing Series vor Qingdao den fünften Platz belegt. Der Sieg ging an die Alinghi (SUI) vor Land Rover Bar Academy (GBR), Oman Air (OMA) und SAP (DEN). In der Gesamtwertung ist das Red Bull Sailing Team ebenfalls Fünfter. Die Serie wird ab 29. Juni vor Madeira fortgesetzt.

16:08 Uhr: +REITEN+

Rhomberg Zweiter bei Riders Tour in Hagen! Christian Rhomberg hat am Montag beim Großen Preis des Springreitturniers in Hagen am Teutoburger Wald den ausgezeichneten zweiten Platz belegt. Der Vorarlberger musste sich auf Saphyr des Lacs auf der ersten Etappe der Riders Tour dem Italiener Emanuele Gaudiano auf Caspar nur um 0,63 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurde der Deutsche Markus Beerbaum.

Der 30- jährige Gaudiano siegte beim Höhepunkt der fünftägigen Veranstaltung vor den Toren Osnabrücks dank des schnellsten Null- Fehler- Rittes in der Siegerrunde. Die zweite von sechs Etappen der Riders Tour ist Ende Mai beim Derby- Turnier in Hamburg.

14:40 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger startet bei Diamond- League in Shanghai

Lukas Weißhaidinger hat kurzfristig einen Startplatz für den Diskus- Bewerb beim Diamond- League- Meeting in Shanghai am 13. Mai erhalten. Der Olympia- Sechste von Rio trifft beim ersten Saison- Höhepunkt dabei u.a. auf den deutschen Olympiasieger Christoph Harting und den polnischen Weltmeister Piotr Malachowski. Weißhaidinger ist einer von nur sieben Auserwählten, die im Diskus eingeladen wurden.

Ein Sieg würde 10.000 Dollar Preisgeld bringen, für den Gesamtsieg am Saisonende gibt es 50.000 Dollar. "Ich kann es, ehrlich gesagt, kaum glauben. Ich hatte mich längst damit abgefunden, nicht in Shanghai, dafür nur eine Woche später beim Meeting in Halle zu starten", war Weißhaidinger überrascht. "Jetzt werden wir bei beiden Events an den Start gehen - eine bessere Formüberprüfung zum Saisonstart hätten wir uns nicht wünschen können", meinte sein Coach Gregor Högler.

Das Duo hofft, dass der Weltranglisten- Dritte an seine Bestweite von 67,24 m aus dem Jahr 2015 schon in China herankommen kann. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Luki die Marke heuer knackt", glaubt Högler.

13:36 Uhr: +FUSSBALL+

Pleite für Schweinsteiger mit Chicago Fire

Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat in seinem fünften Spiel in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der 32- Jährige verlor mit seinem Klub Chicago Fire bei den New York Red Bulls mit 1:2 (1:1). In der Eastern Conference ist Chicago mit elf Punkten aus acht Spielen Siebter, New York (16) liegt auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Orlando City FC (18).

"Heute hätten wir eigentlich mehr verdient gehabt. Wir hatten wirklich gute Möglichkeiten, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir müssen das Spiel besser kontrollieren", sagte Schweinsteiger. Für Chicago steht noch ein weiteres Auswärtsspiel bei L.A. Galaxy (7. Mai) auf dem Programm.

12:37 Uhr: +RUDERN+

Doppel- Olympiasieger Eric Murray beendete Karriere! Eine der dominantesten Partnerschaften im Rudersport ist nach dem Rücktritt von Doppel- Olympiasieger Eric Murray zu Ende gegangen. Gemeinsam mit Hamish Bond hatte Murray für Neuseeland nicht nur zwei Goldmedaillen bei Olympia in Folge gewonnen. Das Duo war im Zweier ohne Steuermann in 69 Rennen acht Jahre lang ungeschlagen. In dieser Zeit haben sie u.a. sechs Weltmeistertitel geholt.

Die "Kiwis" hatten nach dem Triumph in Rio eine einjährige Auszeit angekündigt, um zu überlegen, ob sie 2020 in Tokio um ein weiteres Olympia- Gold rudern. Doch der 35- jährige Murray bestätigte nun, dass es Zeit sei, zu gehen. Sein vier Jahre jüngerer Partner hat sich zuletzt als Straßen- Radrennfahrer versucht und war bei den Zeitfahr- Staatsmeisterschaften in Neuseeland Dritter geworden.

12:01 Uhr: +FUSSBALL+

"Knie verdreht": Schöpf droht Zwangspause

Schalke- Legionär Alessandro Schöpf droht eine Zwangspause. Der Tiroler verletzte sich beim Bundesligaspiel in Leverkusen (4:1), wo er den Treffer zum 3:0 markierte, bei einem Zweikampf am Knie - wie schwer, das müssen nun weitere Untersuchungen klären. "Ich bin im Rasen hängengeblieben und habe ein bisschen Schmerzen", so Schöpf gegenüber dem "kicker". "Ich habe mir das Knie verdreht, es hat geknackst. Als ich die ersten Schritte gemacht habe, ging es wieder, aber wir müssen jetzt mal nachschauen, ob da alles in Ordnung ist."

11:39 Uhr: +FUSSBALL+

Frankfurt holt Japanerin Yokoyama! Der siebenmalige deutsche Frauenfußball- Meister 1. FFC Frankfurt hat die 18- malige japanische Nationalspielerin Kumi Yokoyama für die kommende Saison verpflichtet. Die 23 Jahre alte Angreiferin wechselt von ihrem Heimatverein AC Nagano Parceiros Ladies an den Main.

10:42 Uhr: +EISHOCKEY+

Oilers kassieren gegen Ducks ersten Dämpfer! Die Edmonton Oilers haben im Kampf um den Einzug ins Stanley- Cup- Halbfinale der NHL einen ersten Dämpfer kassiert. Im dritten Spiel der zweiten Play- off- Runde siegten die Anaheim Ducks in Edmonton mit 6:3 und verkürzten in der Serie "best of seven" auf 1:2. Am Mittwoch haben die Oilers erneut die Chance, sich einen ersten Matchball zu erspielen.

9:40 Uhr: +BASKETBALL+

Utah zieht ins Play- off- Viertelfinale ein! Die Utah Jazz haben erstmals seit 2010 wieder das Play- off- Viertelfinale in der NBA erreicht. Im entscheidenden siebten Spiel der Erstrunden- Serie setzte sich Utah mit 104:91 bei den Los Angeles Clippers durch und bekommt es nun mit den Golden State Warriors zu tun. Das topgesetzte Team im Westen hatte gegen die Portland Trail Blazers mit 4:0 nach Siegen gewonnen.

Utahs Gordon Hayward erzielte 26 Punkte für die Gäste und war damit bester Werfer der Partie. Für Clippers- Routinier Paul Pierce war es der letzte NBA- Auftritt, der 39- Jährige beendete seine Karriere. Für Utah steht in der Nacht zum Mittwoch das erste Spiel bei den Warriors an.

23:00 Uhr: +FUSSBALL+

Paris St.- Germain patzt im Titelrennen in Nizza! Trainer Lucien Favre hat mit dem OGC Nizza dem französischen Meister Paris St. Germain einen herben Rückschlag im Kampf um die Titelverteidigung verpasst. Der Tabellendritte aus Nizza bezwang den Klub aus der Hauptstadt Sonntagabend mit 3:1 (1:0). Der Tabellenzweite PSG verpasste es damit, nach Punkten wieder zu Spitzenreiter AS Monaco aufzuschließen.

22:25 Uhr: +BASKETBALL+

Teneriffa gewinnt Champions League der Herren!

Herren- Final- Four in San Cristobal de La Laguna (Spanien)

Finale: Banvit Bandirma - Iberostar Teneriffa 59:63

Spiel um Platz 3: AS Monaco - Reyer Venezia 91:77

22:22 Uhr: +TENNIS+

Roger Federer bestätigt Teilnahme an den French Open! Roger Federer hat am Rande seines vierten "Match for Africa" - einer Benefiz- Serie zugunsten seiner "Roger Federer Foundation" - angekündigt, bei den French Open in Paris zu spielen. "Ich bin für Roland Garros eingeschrieben und habe auch die Absicht, dort anzutreten", meinte der 35- jährige Superstar aus der Schweiz zum US- TV- Sender "Tennis Channel".

22:01 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer zum München- Start gegen Qualifikanten Hanfmann! Gerald Melzer ist beim ATP- 250- Turnier in München in Abwesenheit des Vorjahresfinalisten Dominic Thiem der einzige Österreicher im Hauptfeld. Der Weltranglisten- 116. trifft zum Auftakt bereits am Montag erstmals auf den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann (ATP- 262.). Sollte sich Melzer durchsetzen, trifft er entweder auf Thomaz Bellucci (BRA- 8) oder Michail Kukuschkin (KAZ).

20:42 Uhr: +VOLLEYBALL+

Perugia verliert Champions- League- Finale mit Berger 0:3! Nichts ist es mit dem Titelgewinn für Alexander Berger mit Perugia im Finale der Volleyball- Champions- League geworden. Das Team des Österreichers, das am Samstag im Final Four in Rom im Halbfinale das favorisierte Lube Civitanova mit 3:2 (19,- 22,19,- 21,9) besiegt hatte, war im Endspiel am Sonntag gegen Titelverteidiger Zenit Kasan beim 0:3 (- 15,- 23,- 14) letztlich chancenlos.

20:41 Uhr: +FOOTBALL+

Vienna Vikings feiern in AFL Kantersieg gegen Blue Devils!

Ergebnis der österreichischen American Football League (AFL/Woche 4) vom Sonntag:

Cineplexx Blue Devils Hohenems - Dacia Vienna Vikings 0:58

20:11 Uhr: +FUSSBALL+

Vitesse Arnheim gewinnt erstmals niederländischen Cup! Vitesse Arnheim hat erstmals in seiner 125- jährigen Klubgeschichte den niederländischen Cup gewonnen. Im Finale in Rotterdam bezwang der Sechste der Eredivisie das unmittelbar davor klassierte AZ Alkmaar dank eines Doppelpacks von Ricky van Wolfswinkel (81./88.) 2:0. Vitesse qualifizierte sich damit für die Gruppenphase der Europa League.

18:54 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Pekoll zum Downhill- Weltcup- Auftakt Zwölfter! Markus Pekoll, der als einziger Österreicher die Qualifikation überstanden hatte, ist am Sonntag zum Auftakt des Mountainbike- Weltcups im Downhill in Lourdes auf dem zwölften Platz gelandet. Er kam mit 5,142 Sekunden Abstand auf den französischen Überraschungssieger Alexandre Fayolle ins Ziel. Das Wetter spielte aber eine große Rolle, denn ein Regenguss verwandelte die zuvor staubtrockene Strecke vor den letzten 15 Fahrern in eine Rutschpartie, womit die Favoriten chancenlos waren. Bei den Damen siegte hingegen wie erwartet die Britin Rachel Atherton.

18:35 Uhr: +TENNIS+

Deutsche Siegemund triumphiert in Stuttgart! Die Deutsche Laura Siegemund hat mit 29 Jahren ihren bisher größten Erfolg gefeiert. Sie setzte sich im Überraschungsfinale gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 6:1, 2:6, 7:6(5) durch und durfte mit einem gewonnenen Porsche auf den Center Court fahren. Mladenovic hatte zuvor Angelique Kerber und Maria Scharapowa ausgeschaltet.

16:54 Uhr: +BADMINTON+

Final-Ergebnisse von der Badminton- EM in Kolding!

Herren: Rajiv Ouseph (ENG- 2) - Anders Antonsen (DEN- 5) 2:0 (21:19, 21:19)

Damen: Carolina Marin (ESP- 1) - Kirsty Gilmour (SCO- 7) 2:0 (21:14, 21:12)

16:20 Uhr: +KLETTERN+

Platz acht für Stöhr beim Boulder- Weltcup in Nanjing! Österreichs Kletterteam ist beim Boulder- Weltcup in Nanjing über einen achten Platz durch Anna Stöhr als bestes Ergebnis nicht hinausgekommen. Das Gros der rot- weiß- roten Athleten ging jedoch geschwächt an den Start, war zuvor beim Training in Shanghai erkrankt. Der Bewerb selbst fand bei extremer Hitze statt, was die Sache zusätzlich erschwerte. Am heftigsten erkrankt waren Jakob Schubert (37.) und Katharina Posch (29.). Beste Herren wurden Alfons Dornauer als 20. und Georg Parma als 29. Die Siege gingen an die Britin Shauna Coxsey und den Japaner Keita Watabe.

16:04 Uhr: +RADSPORT+

Australier Porte Gesamtsieger der Tour de Romandie! Der Australier Richie Porte hat am Sonntag die Tour de Romandie der Radprofis als Gesamtsieger beendet. Mit einer starken Leistung und dem zweiten Rang im abschließenden 18- km- Zeitfahren in Lausanne fing der Mitfavorit der heurigen Tour de France den Briten Simon Yates noch ab und gewann mit 21 Sekunden Vorsprung. Primoz Roglic (SLO) hievte sich als Tagessieger auf den dritten Gesamtrang. Christopher Froome wurde mit 46 Sekunden Rückstand Etappen- Neunter. Der Tour- de- France Sieger hatte am Samstag auch in den Bergen nicht mit den Besten mitzuhalten vermocht und wurde Gesamt- 18. (+1:55).

15:25 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr bei Weltcup vor Hyeres Zehnte! Die Vorarlberger David Bargehr und Lukas Mähr haben die Weltcup- Segelregatta vor Hyeres am Sonntag als Zehnte der 470er- Klasse abgeschlossen. Das Duo kam im Medal Race am Sonntag über den zehnten Rang nicht hinaus, Bargehr war angesichts einer Operation vor fünf Monaten und Problemen mit Schulter und Arm dennoch zufrieden. "Ich habe meinen Arm nach den Wettfahrten nicht mehr gespürt, speziell bei Wind war die Beanspruchung enorm", sagte der 27- Jährige. Trotz der am 8. Mai beginnenden EM vor Monaco muss Bargehr einige Tage auf das Wassertraining verzichten und Therapie absolvieren. "Diese Entscheidung fällt mir aufgrund der fehlenden Segelpraxis nicht leicht, aber sie ist definitiv notwendig."

14:28 Uhr: +RADSPORT+

Astana- Team lässt Platz des verstorbenen Scarponi im Giro frei! Das Radteam Astana wird im kommenden Giro d'Italia den Platz des bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommenen Michele Scarponi frei lassen. Es werde kein anderer Fahrer nachnominiert, um Scarponi zu gedenken, hieß es in einer Stellungnahme am Sonntag. Scarponi wäre in dem dreiwöchigen Rennen in seiner Heimat als Kapitän vorgesehen gewesen. Der 37- Jährige war am Samstag vergangener Woche auf einer Trainingsfahrt von einem Kleinlastwagen niedergestoßen worden.

14:19 Uhr: +FUSSBALL+

Bestechung: Spitzenfunktionär Al- Sabah trat von FIFA- Ämtern zurück

Spitzenfunktionär Scheich Ahmad Al- Fahad Al- Sabah ist am Sonntag von allen Ämtern in der FIFA zurückgetreten. Es sei im besten Interesse der FIFA und des asiatischen Verbandes (AFC), auf seine Kandidatur im FIFA- Council zu verzichten und alle seine Funktionen aufzugeben, erklärte der Ex- Minister Kuwaits. Er dementierte, an Schmiergeldzahlungen beteiligt zu sein.

In einem Statement bestritt IOC- Mitglied Al- Sabah vehement, dass er jener Funktionär des asiatischen Verbandes sei, der laut US- Gerichtsprotokollen den FIFA- Funktionär Richard Lai, den Chef des Fußball- Verbandes von Guam, bestochen habe. Lai hatte sich vor einem US- Gericht schuldig bekannt, insgesamt 950.000 Dollar an Schmiergeld angenommen zu haben.

"Ich werde mit den relevanten Behörden kooperieren, um diese für mich völlig überraschenden Anschuldigungen zu widerlegen", sagte Al- Sabah, der auch Mitglied der FIFA- Reformkommission war. Die kommenden Kongresse des AFC und der FIFA sollten durch die Untersuchung nicht belastet werden, begründete der Funktionär seinen Rückzug. Al- Sabah ist als Vorsitzender asiatischen Olympia- Verbände und der Vereinigung Nationaler Olympischer Komitees (ANOC) eine der einflussreichsten Personen in der Sportpolitik. Er sitzt auch im Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

12:16 Uhr: +GOLF+

Wiesberger bei China Open Vierter! Zwei Schläge haben Bernd Wiesberger bei den China Open gefehlt, um neuerlich ein Play- off um den Sieg zu erreichen. Der Sieger von Shenzhen schloss das Golfturnier der Europa- Tour in Peking am Sonntag mit 67 Schlägen, seiner besten Runde, und dem Gesamtscore von 273 (15 unter Par) als Vierter ab. Den Sieg sicherte sich der Franzose Alexander Levy im Stechen dank eines Birdies am ersten Extra- Loch.

Levy fing am Sonntag den führenden Südafrikaner Dylan Fritelli noch ab (je 271) und setzte sich im Stechen durch. Der zweite Sieg bei den China Open nach 2014 und der insgesamt vierte auf der Tour brachte dem 26- Jährigen 448.000 Euro ein. Der Spanier Pablo Larrazabal wurde mit 272 Schlägen Dritter. Der 31- Jährige Wiesberger sicherte sich ein Preisgeld von 124.230 Euro brutto und hat damit heuer in neun Turnieren auf der Europa- Tour schon mehr als eine Million Euro eingespielt. In der Saisonwertung (Race to Dubai) verbesserte er sich um einen Platz an die fünfte Stelle.

10:10 Uhr: +FUSSBALL+

Russlands OK- Chef hat keine Sicherheitsbedenken! Russlands WM- Cheforganisator Alexej Sorokin hat für den Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli) und die Weltmeisterschaft 2018 keinerlei Sicherheitsbedenken. "Der Confed Cup und die WM sind nicht die ersten Sport- Großereignisse, die in Russland stattfinden", sagte Sorokin der Bild am Sonntag: "Nie hat es irgendwelche Vorkommnisse gegeben." Auch dieses Mal seien "alle Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten", äußerte der Vorsitzende des Organisationskomitees, der bald ins Council des Weltverbandes FIFA aufrücken könnte: "Die Maßnahmen entsprechen internationalen Standards."

9:38 Uhr: +CURLING+

Schweiz gewinnt Mixed- Doubles- WM! Das Curling- Duo Jenny Perret und Martin Rios aus der Schweiz hat die Mixed- Doubles- WM im kanadischen Lethbridge gewonnen. Im Finale setzten sich Perret/Rios gegen Kanadas Joanne Courtney und Reid Carruthers mit 6:5 durch. Für die Schweiz war es bereits der sechste Mixed- Doubles- Titel. Bronze ging an China, das Tschechien mit 6:2 bezwang.

Bei dem Event, das Teil der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018 war, lösten China, Kanada, Russland, die Schweiz, die USA, Norwegen und Finnland das Ticket für Pyeongchang. Gastgeber Südkorea ist ebenfalls qualifiziert.

7:51 Uhr: +EISHOCKEY+

Rangers nach Overtime- Niederlage gegen Ottawa 0:2 zurück

Foto: AP

Die New York Rangers haben mit dem Kärntner Michael Grabner auch das zweite Eastern- Conference- Halbfinale der NHL bei den Ottawa Senators verloren. Die "Broadway Blueshirts" kassierten nach insgesamt 82:54 Minuten Spielzeit eine unglückliche 5:6- Overtime- Niederlage. Grabner erzielte dabei in Unterzahl nach 4:16 Minuten und schnellem Break die frühe 1:0- Führung der Rangers.

Es war der bereits dritte Treffer des 29- jährigen Villachers im laufenden Play- off der besten Eishockey- Liga der Welt. Die nächsten beiden Spiele der "best of seven"- Serie finden nun am kommenden Dienstag und Donnerstag im New Yorker Madison Square Garden statt. Die Rangers hatten die zweite Partie in der kanadischen Hauptstadt zunächst bestimmt und lagen verdientermaßen lange Zeit mit zwei Toren Vorsprung - 3:1, 4:2 sowie 5:3 - in Front. Doch im Finish der regulären Spielzeit kamen die Senators mit einem Doppelschlag noch zum Ausgleich und erzwangen somit die Verlängerung. Zum großen Matchwinner für die Gastgeber avancierte Jean- Gabriel Pageau, der nach dem zwischenzeitlichen 1:1 (14.) auch die letzten drei Treffer der Partie (57., 59., 82.) erzielte.

22:58 Uhr: +FUSSBALL+

Rein französisches Finale in Frauen- Champions- League! Das Champions- League- Finale der Frauen wird eine rein französische Angelegenheit. Paris St. Germain trifft am 1. Juni in Cardiff auf Titelverteidiger Olympique Lyon. Zwei Tage später geht in Wales das Männer- Endspiel über die Bühne. Die PSG- Frauen setzten sich im Halbfinale gegen den FC Barcelona mit 3:1 und 2:0 durch. Lyon konnte nach einem 3:1- Sieg im Hinspiel bei Manchester City am Samstag auch eine 0:1- Heimniederlage verschmerzen.

22:37 Uhr: +VOLLEYBALL+

Berger erreichte mit Perugia Champions- League- Finale! Alexander Berger hat mit Perugia das Finale der Volleyball- Champions- League erreicht. Am Samstag beim Final Four in Rom wurde im Halbfinale das favorisierte Lube Civitanova mit 3:2 (19,- 22,19,- 21,9) besiegt. Im Endspiel am Sonntag wartet ab 19 Uhr Titelverteidiger Zenit Kasan, das Berlin Volleys mit 3:0 aus dem Bewerb geworfen hatte.

22:28 Uhr: +HANDBALL+

Bruck schafft Klassenerhalt, Leoben steigt ab! Bruck hat das Duell gegen den Abstieg aus der Handball Liga Austria (HLA) gegen Leoben knapp gewonnen. Nach Verlängerung setzte sich Bruck bei Leoben vor ausverkaufter Halle mit 31:30 durch. Leoben war seit 2008 in der obersten Spielklasse vertreten, die Enttäuschung bei den Gastgebern ob des nun folgenden bitteren Weges in die 2. Liga war entsprechend groß.

21:56 Uhr: +RALLYE+

Evans liegt in Argentinien noch knapp vor Neuville! Der Waliser Elfyn Evans hat im Ford Fiesta nach der zweiten Etappe und 15 Sonderprüfungen der Argentinien- Rallye als Führender noch 11,5 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Thierry Neuville im Hyundai und 26,8 auf den Esten Ott Tänak im Ford Fiesta. Der französische Titelverteidiger Sebastien Ogier als Vierter (+49,9) sorgte zusätzlich dafür, dass Ford an der Spitze dicht vertreten war.

21:31 Uhr: +RALLYE+

Neubauer gewinnt Duell mit Baumschlager bei Wechselland- Rallye! Staatsmeister Hermann Neubauer hat am Samstag im Ford Fiesta WRC die zur Österreichischen Meisterschaft zählende Wechselland- Rallye 8,7 Sekunden vor Raimund Baumschlager im VW Polo WRC für sich entschieden. Damit übernahm Neubauer die Gesamtführung von Andreas Aigner, der hinter Gerwald Grössing Vierter wurde.

21:15 Uhr: +SNOOKER+

Titelverteidiger Selby und Higgins erreichen WM- Finale! Titelverteidiger Mark Selby aus England und der Schotte John Higgins bestreiten das Finale bei der Snooker- WM in Sheffield. Der 33- jährige Selby schlug den Chinesen Ding Junhui 17:15 und könnte damit den dritten WM- Titel in vier Jahren gewinnen. Higgins, der bereits vier Mal die wichtigste Trophäe im Snooker eroberte, setzte sich mit 17:8 gegen den Engländer Barry Hawkins durch.

20:49 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Legionäre mit Kiel in Champions League out! Der THW Kiel hat den Sprung in das Halbfinale der Handball- Champions- League verpasst, damit ist im europäischen Klubbewerb auch für die ÖHB- Legionäre Nikola Bilyk und Raul Santos Endstation gewesen. Am Samstag unterlagen die Kieler beim FC Barcelona mit 18:23, damit machten die Spanier den 26:28- Rückstand aus dem Viertelfinal- Hinspiel mehr als wett. Bilyk traf zweimal, Santos einmal. Janko Bozovic (zwei Tore) zog indes mit Sporting Lissabon nach einem 37:14 im Rückspiel gegen den niederländischen Klub JMS Hurry Up in das Challenge- Cup- Finale ein.

20:01 Uhr: +RADSPORT+

Etappensieg für Martina Ritter bei Gracia- Orlova- Tour! Die Oberösterreicherin Martina Ritter hat am Samstag bei der Gracia- Orlova- Rad- Tour in Tschechien einen Etappensieg gefeiert. Die 34- jährige Olympia- Teilnehmerin gewann in Visalaje den vierten und vorletzten Abschnitt (63 km) im Sprint einer sechsköpfigen Spitzengruppe und verbesserte sich in der Gesamtwertung an die vierte Stelle, 2:15 Minuten hinter Spitzenreiterin Riejanne Markus (NED). Ritters Landsfrau Christina Perchtold ist nach einem neunten Tagesrang vor der Schlussetappe nach Orlova Gesamt- Fünfte (+2:29).

19:45 Uhr: +TENNIS+

Kein Finale nach Dopingsperre - Scharapowa in Stuttgart out! Nach drei Siegen ist für die Russin Maria Scharapowa bei ihrem Comeback nach Dopingsperre im Halbfinale des Tennisturniers in Stuttgart Endstation gewesen. Die 30- Jährige verlor gegen die Französin Kristina Mladenovic nach umkämpften drei Sätzen 6:3, 5:7, 4:6. 15 Monate war die frühere Nummer eins gesperrt, nachdem sie bei den Australian Open 2016 positiv auf Meldonium getestet worden war. Für ihre Rückkehr beim Porsche Grand Prix hatte Scharapowa eine kontrovers diskutierte Wildcard erhalten.

19:32 Uhr: +VOLLEYBALL+

Schwertberg/Perg und TI Innsbruck schaffen Klassenerhalt! SG Schwertberg/Perg und TI Innsbruck haben den Klassenerhalt in der Damen- Volleyball- Liga (AVL) geschafft. Die SG setzte sich in der Relegation gegen Union Westwien durch, die Tirolerinnen gegen ATSE Graz.

19:27 Uhr: +FOOTBALL+

AFL- Heimsiege für Tirol und Graz!

Ergebnisse der österreichischen American Football League (AFL/Woche 4):

Projekt Spielberg Graz Giants - Steelsharks Traun 34:6

Swarco Raiders Tirol - Mödling Rangers 58:1

Danube Dragons - Ljubljana Silverhawks 27:28

19:27 Uhr: +HANDBALL+

Weber zog mit SC Magdeburg ins Final Four des EHF- Cups ein! Robert Weber ist mit dem SC Magdeburg im EHF- Cup ins Final Four eingezogen. Im Viertelfinal- Rückspiel gegen SCDR Anaitasuna aus Spanien gewann der deutsche Handball- Bundesligist am Samstag mit 35:32, Weber traf dreimal. Das Hinspiel war 34:27 gewonnen worden. Das Final Four geht am 20./21. Mai in Göppingen in Szene.

19:23 Uhr: +RADSPORT+

21- jähriger US- Amerikaner Young stirbt nach Horror- Sturz! Der US- Radprofi Chad Young ist fünf Tage nach einem Sturz auf der letzten Etappe der Tour de Chila in Neu- Mexiko (USA) gestorben. Der 21- Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Axel Merckx, der Direktor des US- Teams Axeon Hagens, zeigte sich erschüttert über den Tod des jungen Profis. Es ist der zweite Todesfall im Radsport innerhalb einer Woche nach dem Unfall des Italieners Michele Scarponi, der auf einer Trainingsfahrt von einem Kleinlastwagen in seiner Heimat niedergestoßen worden war.

18:24 Uhr: +RADSPORT+

Brite Yates übernimmt mit Sieg Romandie- Führung! Der Brite Simon Yates hat mit dem Sieg auf der Königsetappe der 71. Tour de Romandie auch die Gesamtführung übernommen. Der Radprofi des Teams Orica gewann nach 163 Kilometern über drei Pässe und nach dem 5- km- Schlussanstieg nach Leysin vor dem zeitgleichen Australier Richie Porte. Vor dem abschließenden 18- km- Zeitfahren in Lausanne am Sonntag hat Yates 19 Sekunden Vorsprung auf Porte. Tour- de- France- Gewinner Christopher Frome (GBR) büßte im Finish als 33. 1:15 Minuten ein. Der zweifache Gewinner dieses WorldTour- Bewerbs zeigte sich wie schon zuletzt im Baskenland weit von seiner Bestform entfernt und hat in der Gesamtwertung 1:36 Minuten Rückstand. Die Österreicher Georg Preidler und Lukas Pöstlberger, die ab Freitag den Giro d'Italia bestreiten, gaben auf.

17:23 Uhr: +SEGELN+

Siebente Ränge für Zajac/Matz und Bildstein/Hussl vor Hyeres! Thomas Zajac/Barbara Matz im Nacra 17 und Benjamin Bildstein/David Hussl mit einem Sieg im Medal Race im 49er haben am Samstag den Segel- Weltcup vor Hyeres jeweils auf dem siebenten Platz beendet. Im 470er schafften es David Bargehr/Lukas Mähr als Zehnte nach zehn Wettfahrten in die Entscheidung der Top Ten am Sonntag. Nico Delle Karth/Laura Schöfegger kamen auf Rang neun.

16:35 Uhr: +MOTORSPORT+

Kaiser- Urenkel Ferdinand Habsburg in Formel- 3-EM erstmals auf dem Podest! Ferdinand Habsburg hat es in seinem vierten Rennen der FIA- Formel- 3-EM erstmals auf das Podest geschafft. Der 19- jährige Urenkel von Kaiser Karl klassierte sich am Samstag in Monza an der dritten Stelle (+5,360 Sek.) hinter seinen zwei Carlin- Teamkollegen Lando Norris (GBR) und Jehan Daruvala (IND/+0,649). Auf der ersten Station in Silverstone war Habsburg als Neuling in dieser Rennserie zweimal Zwölfter und einmal 13. gewesen. Am Sonntag folgen zwei weitere Rennen in Monza. Der Deutsche Mick Schumacher, der Sohn des Formel- 1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, landete am Samstag an der sechsten Stelle (+17,937).

08:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Edmonton gewinnt im NHL- Play- off zweites Spiel in Anaheim

Die Edmonton Oilers haben im Conference- Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL auch Spiel zwei gewonnen. Die Oilers siegten am Freitag bei den Anaheim Ducks mit 2:1 und kehren in der "best of seven"- Serie mit einer 2:0- Führung aus Kalifornien heim. Die Oilers haben nun am Sonntag und Mittwoch Heimvorteil.

