Champions- League- Finale bald in New York?

Das Finale der Champions League könnte laut dem neuen UEFA- Präsidenten Aleksander Ceferin künftig außerhalb Europas ausgetragen werden. Er wolle den Bieterprozess um das Austragungsrecht der Partie wiederbeleben und könne sich etwa ein Endspiel in New York vorstellen, sagte der Slowene am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur AP.