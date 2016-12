Caps bauen Führung mit 4:0- Sieg in Dornbirn aus

Die Capitals hatten in Dornbirn nur anfangs Mühe. Im Mitteldrittel sorgten Bauer (24.) und Sharp (35.) für eine 2:0- Führung. Treffer von Holzapfel (51./PP) und Nödl (53.) im Schlussabschnitt brachten die Entscheidung für den besonders auswärtsstarken Spitzenreiter.

Salzburg stark, beim Villacher SV aber zu ineffizient

Salzburg verzeichnete in Villach ein klares Chancenplus, der VSV war jedoch effizienter und hatte in Roy einen starken Rückhalt. Während für die Gastgeber in den ersten beiden Dritteln Urbas (7.) und Brunner (35.) trafen, gelang auf Seite der "Bullen" trotz zahlreicher Versuche nur Rauchenwald (34.) ein Tor. Der Dauerbeschuss der Gäste fruchtete erst in der 52. Minute erneut, als Herburger nach Vorarbeit des Ex- Villachers Rauchenwald das 2:2 erzielte. Den Extrapunkt holte dank Urbas' zweitem Tor in der Verlängerung aber der VSV.

Linzer verlängern Innsbrucker Niederlagenserie

Die zuletzt wenig überzeugenden Black Wings Linz verlängerten mit dem Heimsieg gegen Innsbruck die Niederlagenserie der Gäste auf sechs Spiele. Tore von Oberkofler (3.), Lebler (22./nach zwei aberkannten Innsbruck- Toren) und Schofield (36.) brachten den Linzern eine bequeme Führung. Die Tiroler schafften aber durch Smith (38.) und Lamoureux (41.) den Anschluss zum 2:3. Auf die nächsten Linzer Treffer durch Broda (52.) und Dorion (55.) fanden sie jedoch keine Antwort mehr.

KAC gewinnt wieder ++ Graz 99ers verlieren

Der KAC feierte beim abgeschlagenen Tabellenletzten in Laibach den bereits achten Sieg in Serie und verbesserte sich damit auf Rang fünf. Für den zuletzt auch im Kärntner Derby erfolgreichen Rekordmeister trafen Popovic (6.), Koch (33.) im Powerplay und Lundmark (60./EN). Graz bezog hingegen nach zwei Siegen die erste Niederlage unter Neotrainer Doug Mason. Die Steirer kamen gegen Bozen nach zweimaligen Zwei- Tore- Rückständen dank Setzinger (23.) und Zusevics (51.) zwar wieder auf 1:2 und 2:3 heran, in der Schlussphase machten die viertplatzierten Südtiroler mit zwei Empty- Net- Toren aber alles klar.

Die Ergebnisse:

Olimpija Ljubljana - KAC 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Ljubljana, 700

Tore: Popovic (6.), Koch (33./PP), Lundmark (60./EN)

Strafminuten: 10 bzw. 8

Dornbirner EC - UPC Vienna Capitals 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Dornbirn, 1900

Tore: Bauer (24.), Sharp (35.), Holzapfel (51./PP), Nödl (53.)

Strafminuten: 16 bzw. 10

VSV - Red Bull Salzburg 3:2 n.P. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Villach, 2600

Tore: Urbas (7., 63.), Brunner (35.) bzw. Rauchenwald (34.), Herburger (52.)

Strafminuten: 6 bzw. 2

Liwest Black Wings Linz - HC TWK Innsbruck 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Linz, 4500

Tore: Oberkofler (3.), Lebler (22./PP), Schofield (36.), Broda (52.), Dorion (55.) bzw. Smith (38.), Lamoureux (41.)

Strafminuten: 4 bzw. 12

Moser Medical Graz 99ers - HCB Südtirol 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Graz, 1200

Tore: Setzinger (23.), Zusevics (51.) bzw. Glenn (3., 11.), Root (32./SH, 58./EN), Oleksuk (60./EN)

Strafminuten: 10 bzw. 8