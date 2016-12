Capitals siegen in Bozen nach Penaltyschießen

Die Vienna Capitals haben am Donnerstag zum Auftakt der 34. Runde die Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey- Liga ausgebaut. Die Wiener setzten sich auswärts gegen HCB Südtirol mit 3:2 (0:2, 2:0, 0:0/0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch und liegen zumindest vorläufig zwölf Punkte vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der am Freitag den VSV empfängt.