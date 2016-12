Capitals holen mühelosen Heimsieg gegen Dornbirn

Die Vienna Capitals eilen in der Erste Bank Eishockey Liga von Sieg zu Sieg. Mit einem hochverdienten 4:1 gegen den Dornbirner EC verbuchte der Spitzenreiter aus Wien am Donnerstag den 29. Sieg im 37. Saisonspiel. Vor den abschließenden Spielen der Runde am Freitag haben die längst in der Platzierungsrunde stehenden "Caps" als Tabellenführer 15 Punkte Vorsprung auf die Verfolger Salzburg und Linz.