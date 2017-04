Canadi- Rauswurf: Jetzt schaltet sich Altach ein

Zum Thema Damir Canadi und Rapid ist alles gesagt - dachten viele. Am Montagvormittag klinkte sich Canadis Ex- Klub, der SCR Altach, in die mediale Dauererregung ein. Altach erwarte sich eine "seriösere Berichterstattung", lassen die Vorarlberger via Presseaussendung wissen. (Im Video oben Bickels Statement zu Canadis Rauswurf.)