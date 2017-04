Canadi dankt zum Abschied den "großartigen Fans"

"Leider ist es mir in den letzten Monaten nicht gelungen, den sportlichen Turnaround im Frühjahr zu schaffen und mir das Vertrauen der Mannschaft zu erarbeiten, wie ich mir das im November des letzten Jahres erhofft habe", verlautete der 46- Jährige via Facebook.

Nach neun Ligaspielen ohne Sieg und dem bitteren 0:3 bei Schlusslicht Ried am Samstag zogen die Verantwortlichen des in den Abstiegskampf gerutschten Rekordmeisters nun die Reißleine. "Die sportlichen Erfolge und die Körpersprache der Mannschaft im letzten Spiel gegen die SV Ried waren nicht befriedigend, weshalb es zu diesem Entschluss gekommen ist", schrieb Canadi.

"Lehrreiche und interessante Zeit"

Erst Mitte November hatte der Wiener vom Liga- Überraschungsteam Altach kommend bei den Hütteldorfern seine Tätigkeit aufgenommen. "Für mich war es dennoch eine sehr lehrreiche und interessante Zeit beim SK Rapid, in der ich den gesamten Verein, insbesondere die Fans, sehr schätzen gelernt habe", so Canadi. Letztere hätten speziell beim Cup- Halbfinal- Aufstieg in St. Pölten am Mittwoch (3:1) für Gänsehaut- Momente gesorgt.