BW Linz holt Klaus Schmidt als neuen Trainer

Erste- Liga- Klub Blau Weiß Linz hat in Klaus Schmidt einen neuen Trainer gefunden! Wie die Oberösterreicher am Dienstag bekannt gaben, unterschrieb der 48- Jährige einen Vertrag bis Saisonende. Schmidt ist in der Liga bereits erfahren, in den vergangenen Jahren betreute er den Kapfenberger SV und Wacker Innsbruck. Sein Engagement bei den Tirolern wurde im Sommer aber vorzeitig beendet.