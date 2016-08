BVB- Schock! Mario Götze fällt für Saison- Start aus

Das ist bitter! So sehr hatte Mario Götze dem Saisonstart in der deutschen Bundesliga entgegengefiebert, doch jetzt muss er für das erste BVB- Spiel in der neuen Saison gegen Mainz 05 passen. Und auch für die beiden DFB- Länderspiele gegen Finnland und Norwegen wird der 24- Jährige nicht zur Verfügung stehen.