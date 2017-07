BVB- Boss Watzke: "AC Milan hat keinen Respekt!"

Die Mailänder, die in diesem Sommer bereits zehn neue Spieler für insgesamt 190 Millionen Euro verpflichtet haben, waren auch am 28- jährigen Gabuner sehr interessiert. Das hatte Milan- Chef Marco Fassone zuletzt öffentlich kundgetan, als er Aubameyang als einen von drei möglichen Sturm- Kandidaten nannte.

Foto: GEPA

Dieses Vorgehen schmeckte den Verantwortlichen in Dortmund überhaupt nicht. "Es kann nicht sein, dass sich irgendwelche Sportdirektoren oder Manager in die Öffentlichkeit stellen und sagen: ‚Den würden wir auch gerne holen.‘ Wie das jetzt beim AC Mailand passiert ist, das ist kein Respekt", so Watzke gegenüber der "Bild".

Kein offizielles Angebot?

Watzke stellte auch klar, dass sich ein Transfer deshalb nicht realisieren ließ, da es kein Angebot gab, dass den Dortmunder Vorstellungen entsprochen habe. Es seien intern Parameter festgelegt worden, die einfach nicht erfüllt worden seien.

Italienische Medien hatten immer wieder von einem 60- Millionen- Angebot für Aubameyang berichtet. Ein offizielles Angebot soll es jedoch nie wirklich gegeben haben.

BVB- Boss Watzke glaubt jedoch nicht, dass das Wechsel- Verbot zu schlechter Laune bei Aubameyang sorgen wird."Es wird keine atmosphärischen Störungen geben. Ich glaube, dass er sich bei uns ganz wohl fühlt."