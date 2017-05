Button fragte für Kurz- Comeback Hunde um Erlaubnis

Weil Stammkraft Fernando Alonso lieber bei den 500 Meilen von Indianapolis starten will, holte der Rennstall den Briten zurück aus dem Vorruhestand. "Mein Freundin hat gesagt: Tu, was du nicht lassen kannst", beschrieb Button die Entscheidungsfindung.

Foto: GEPA

Der Weltmeister von 2009 hatte nach der vergangenen Saison seinen Platz bei McLaren geräumt und sich in eine Rolle als Botschafter des Teams zurückgezogen. Mit seiner neuen Freundin Brittny Ward genoss er nach 17 Jahren in der Hochdruckkammer Formel 1 das Leben als Privatier. "Das war schon ziemlich cool", sagte Button.

Als Triathlet im Formel- 1- Auto

Seinen sportlichen Ehrgeiz konzentriert der 37- Jährige inzwischen auf seine Leidenschaft Triathlon. Jüngst sicherte er sich sogar das Ticket für die nächste WM. "Ich bin vollauf beschäftigt mit Training und damit, Hundekacke aufzusammeln", sagte Button in Monte Carlo grinsend über seinen Alltag in den vergangenen Monaten.

Fit genug für die einmalige Rückkehr in den Grand- Prix- Zirkus scheint Button also allemal. Dennoch gab es auch Kritik an der Aktion von McLaren, die wohl vor allem dazu dient, den wegen des völlig verpatzten Saisonstarts frustrierten Alonso mit einem kleinen Abenteuer bei Laune zu halten. Button war der logische Ersatz. "Er ist 17 Jahre Formel 1 gefahren und hat nur vier Rennen verpasst. Es ist nicht so, dass er aus dem Ruhestand zurückkommt - wie jemand, der drei Jahre nicht im Auto war", sagte Teamchef Zak Brown.

Hamilton: "Er ist ein Veteran"

Button kennt die Gassen von Monaco bestens, hat hier während seiner gesamten Formel- 1-Karriere gelebt und 2009 auf dem Weg zu seinem WM- Titel im Brawn- Mercedes gewonnen. Auf die Runden im neuen Auto, das wegen der veränderten Regeln in diesem Jahr breiter, schwerer und schneller ist, bereitete er sich mit vielen Stunden im Simulator vor. "Er wird einen tollen Job machen, keinen Zweifel. Er ist ein Veteran", sagte Mercedes- Star Lewis Hamilton.

Foto: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Hohen Erwartungen muss sich Button ohnehin nicht stellen. McLaren hat wegen des erneut schwächelnden und defektanfälligen Honda- Motors bittere Monate hinter sich und ist das einzige noch punktlose Team im Feld. "Ich bin völlig entspannt und voller Vorfreude. Ich spüre überhaupt keinen Druck", beteuerte Button, der 15 seiner bisher 305 Grand Prix gewonnen hat.

Für den Start im Fürstentum musste der Routinier nicht einmal seine private Jahresplanung ändern. "Ich wäre sowieso hier gewesen. Anstatt Champagner zu trinken, kann ich jetzt das ganze Wochenende das Auto fahren", sagte Button, ehe er am Donnerstag zu den ersten Trainingsrunden um den Jachthafen entschwand und erst einmal einen 14. Platz einfuhr.