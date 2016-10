Burnout? Djokovic: "Habe Lust am Tennis verloren!"

Sein bislang letztes Tennis- Match hat er beim US- Open- Finale am 11. September bestritten und verloren. Seit damals ist Novak Djokovic, die unumstrittene Nummer eins der Tennis- Welt, nicht mehr auf dem Tennisplatz zu sehen gewesen. Auch bei den China Open in Peking ist er nicht dabei. Eine Ellbogenverletzung ist offiziell schuld, aber hat er gar ein Tennis- Burnout? Er sagt selbst: "Ich habe einen riesigen Druck verspürt und deswegen die Lust am Tennis etwas verloren." Im Video oben sehen Sie, wie er vor wenigen Tagen eine alte Tennis- Betonwand als Motivation besuchte.