Bundesligasaison 2017/18 startet am 22. Juli

Die Herbstsaison 2017/18 läuft aus terminlicher Sicht wie die aktuelle Spielzeit ab. Die ersten Bundesligaspiele gehen am 22. Juli über die Bühne, heuer war der Start am 23. Juli. Bereits eine Woche davor erfolgt von 14. bis 16. Juli der Startschuss für den ÖFB- Cup. Die Erste Liga beginnt am 21. Juli. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bundesliga- Rahmenterminplan hervor.