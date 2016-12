Bundesliga- Senat gibt Strafhöhe für Taboga bekannt

Der Bundesliga- Strafsenat hat am Montagabend eine zehnjährige Funktionssperre als Offizieller über Dominique Taboga verhängt. Die Sperre gilt aber bereits ab dem Tag der Suspendierung, sprich dem 19. Dezember 2013 und endet somit am 18. Dezember 2023. Zudem wurde über den 34- jährigen Ex- Kapfenberg- Akteur eine fünfjährige Spielsperre ausgesprochen, er könnte daher 2019 ein Comeback geben.