Bundesliga- Absteiger Ingolstadt mit erstem Sieg

Beim FC Ingolstadt war nach der 2:3- Heimniederlage gegen Aufsteiger Jahn Regensburg kein Stein auf dem anderen geblieben. Zunächst wurde Trainer Maik Walpurgis entlassen und durch Stefan Leitl ersetzt, heute wurde auch noch der ehemalige Rapidler Angelor Vier als neuer Sportdirektor präsentiert.

Und es scheinte Wirkung zu zeigen. Nach dem kapitalen Fehlstart gelang in Fürth der erste Sieg. Im zweiten Spiel am Freitagabend siegte Darmstadt 98 durch einen Last- Minute- Treffer von Yannick Stark in Duisburg.

2. Bundesliga - 4. Runde:

Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 0:1 (0:0)

Fürth: Gugganig nicht im Kader

MSV Duisburg - SV Darmstadt 1:2 (1:1)