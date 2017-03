"Bullen" peilen Revanche gegen die Admira an

Auf dem Weg zum vierten Meistertitel in Folge peilt Red Bull Salzburg am Samstag einen Auswärtssieg gegen die Admira an. Der überlegene Spitzenreiter aus der Mozartstadt reist mit der Referenz von zuletzt neun Pflichtspiel- Siegen in Folge nach Niederösterreich, ist aber auch gewarnt - gegen die Südtstädter setzte es die bisher letzte Niederlage.